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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على 2000 كيلو متر مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا بعد شن هجمة مرتدة على القوات الروسية في المنطقة.

وتشير تصريحات زيلينسكي، حال صحتها، إلى أن مكاسب كييف العسكرية تضاعفت في أقل من 24 ساعة.

وحققت القوات الأوكرانية تقدما ملحوظا في الفترة الأخيرة بعد دخول مدينتي إزيوم وكوبيانسك السبت الماضي.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تتراجع، مرجحة أن ذلك سوف يسمح للقوات "بتنظيم صفوفها" في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو.

كما أكدت انسحاب القوات الروسية من مدينة بلاكليا من أجل "تعزيز جهودها" على جبهة دونيتسك.

في غضون ذلك، نصحت الإدارة التي عينتها روسيا في مدينة خاركيف الأوكرانيين بالمغادرة إلى روسيا "حفاظا على الأرواح".

وظهرت صور، لم يتم التحقق من صحتها، على مواقع التواصل الاجتماعي توضح تزايد عدد السيارات التي تنضم إلى صف طويل في طريق الخروج من المنطقة الشرقية في أوكرانيا في اتجاه الحدود مع روسيا.

وقال حاكم منطقة بلغورود الحدودية في روسيا إن إمدادات الغذاء والتدفئة والمساعدات الطبية سوف تكون متوافرة لهؤلاء الذين يصطفون في الطريق إلى الحدود.

محطة زابوريجيا النووية

في هذه الأثناء، أكدت أوكرانيا أن سادس وآخر مفاعل نووي في محطة زابوريجيا، التي تسيطر عليها القوات الروسية، توقف عن توليد الكهرباء.

وقالت الوكالة الأوكرانية للطاقة، إينرغوتوم: "في يومه وتاريخه الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، 2022، في تمام الساعة 3:41 صباحا، تم فصل الوحدة رقم 6 من مفاعلات محطة زابوريجيا النووية عن شبكة الطاقة الكهربائية. وجاري العمل من أجل تبريدها".

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن "انقطاع الكهرباء في مدينة إنرغودار القريبة من المحطة النووية عرض التشغيل الآمن" لهذه المنشأة النووية للخطر.

Getty Images هناك مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة في محطة زابوريجيا النووية

وقالت إينرغوتوم الأحد: "الإغلاق كان الحالة الأفضل للحفاظ على سلامة المفاعل".

وأضافت أن "المفاعل السادس كان يولد الكهرباء للمحطة نفسها على مدار ثلاثة أيام، وأن القرار بوقف تشغيله جاء بعد تأمين مصدر طاقة كهربائية خارجي يغذي المنشأة".

موسكو تفصل محطة زابوريجيا النووية عن شبكة أوكرانيا الكهربائية

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وحذرت الوكالة، في بيان صدر بشأن وقف تشغيل المفاعل الأخير في المحطة، من أنه "في حالة تكرار الأضرار التي لحقت بخطوط نقل الطاقة التي تربط المنشأة بنظام الطاقة، تظل درجة الخطر مرتفعة، إذ يتم توفير الاحتياجات الداخلية للمحطة اعتمادا على مولدات كهرباء تعمل بالديزل".

وطالبت وكالة الطاقة الأوكرانية مرة أخرى بتحديد منطقة منزوعة السلاح حول المحطة النووية، مؤكدة أنها الطريقة الوحيدة التي تضمن سلامتها.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة مخاوف لدى أوكرانيا وحلفائها حيال التشغيل الآمن لهذه المحطة النووية، الأكبر في أوروبا، وإمكانية أن يؤدي القتال الدائر في محيطها إلى حوادث خطيرة.