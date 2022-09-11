قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية قلعة بالمورال في اسكتلندا، لينطلق في رحلة مدتها ست ساعات إلى إدنبرة.
الأميرة آن، ابنة الملكة الراحلة، وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس في سيارة ضمن الموكب الذي يحمل النعش. وستصحب الأميرة آن النعش حتى يصل إلى العاصمة لندن.
- قصة المنزل الأسكتلندي الذي أحبته الملكة إليزابيث الثانية
- نعش الملكة إليزابيث يبدأ رحلته إلى لندن قبل جنازتها يوم 19 سبتمبر
- بالصور: العالم يودع ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية
سيشاهد الآلاف من الناس الموكب خلال رحلته، حيث يتم نقل نعش الملكة الراحلة إلى قصر هوليرود هاوس في اسكتلندا قبل أن يستكمل الرحلة إلى لندن.
ضم الموكب 45 سيارة، حملت أفرادا من العائلة المالكة، وبالإضافة إلى سيارات الحراسة والشرطة ومركبات الدعم.
سيصل نعش الملكة إلى لندن يوم الثلاثاء.
التعليقات