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PA Media

غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية قلعة بالمورال في اسكتلندا، لينطلق في رحلة مدتها ست ساعات إلى إدنبرة.

Samir Hussein/Getty Images

Andy Buchannen / AFP

الأميرة آن، ابنة الملكة الراحلة، وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس في سيارة ضمن الموكب الذي يحمل النعش. وستصحب الأميرة آن النعش حتى يصل إلى العاصمة لندن.

Phil Noble/Reuters

سيشاهد الآلاف من الناس الموكب خلال رحلته، حيث يتم نقل نعش الملكة الراحلة إلى قصر هوليرود هاوس في اسكتلندا قبل أن يستكمل الرحلة إلى لندن.

Hannah McKay/Reuters

Jeff J Mitchell/Getty Images

Phil Noble/Reuters

ضم الموكب 45 سيارة، حملت أفرادا من العائلة المالكة، وبالإضافة إلى سيارات الحراسة والشرطة ومركبات الدعم.

Jeff J Mitchell/Getty Images

BBC

BBC

سيصل نعش الملكة إلى لندن يوم الثلاثاء.