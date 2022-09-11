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موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية
PA Media

غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية قلعة بالمورال في اسكتلندا، لينطلق في رحلة مدتها ست ساعات إلى إدنبرة.

شوهد موكب جنازة الملكة وهو يغادر قلعة بالمورال
Samir Hussein/Getty Images
شوهد موكب جنازة الملكة وهو يغادر قلعة بالمورال
Andy Buchannen / AFP

الأميرة آن، ابنة الملكة الراحلة، وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس في سيارة ضمن الموكب الذي يحمل النعش. وستصحب الأميرة آن النعش حتى يصل إلى العاصمة لندن.

ابنة الملكة الأميرة آن وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورانس
Phil Noble/Reuters

سيشاهد الآلاف من الناس الموكب خلال رحلته، حيث يتم نقل نعش الملكة الراحلة إلى قصر هوليرود هاوس في اسكتلندا قبل أن يستكمل الرحلة إلى لندن.

الناس يصطفون في الشارع بينما تمر السيارة التي تحمل التابوت عبر قرية بالاتير ، بالقرب من بالمورال
Hannah McKay/Reuters
الناس يصطفون في الشارع بينما تمر السيارة التي تحمل التابوت عبر قرية بالاتير ، بالقرب من بالمورال
Jeff J Mitchell/Getty Images
الناس يصطفون في الشارع بينما تمر السيارة التي تحمل التابوت عبر قرية بالاتير ، بالقرب من بالمورال
Phil Noble/Reuters

ضم الموكب 45 سيارة، حملت أفرادا من العائلة المالكة، وبالإضافة إلى سيارات الحراسة والشرطة ومركبات الدعم.

الموكب الجنائزي للملكة إليزابيث
Jeff J Mitchell/Getty Images
صورة جوية لمجموعة من المركبات المظلمة بما في ذلك النعش الذي يحمل نعش الملكة
BBC
الموكب الجنائزي يمر في الريف الأسكتلندي
BBC

سيصل نعش الملكة إلى لندن يوم الثلاثاء.