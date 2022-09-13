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موسكو: اتهم الكرملين الثلاثاء القوات الأوكرانية بارتكاب أعمال "تعذيب" و"إجراءات عقابية" ضدّ سكان في المناطق التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في الأيام الأخيرة في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "حسب معلوماتنا، وقع العديد من الإجراءات العقابية ضد السكان في منطقة خاركيف، الناس يتعرّضون للتعذيب وسوء المعاملة"، مضيفاً "هذا مروّع".

وأكد الجيش الروسي أنه يشن "ضربات مكثّفة" على القوات الأوكرانية في كل الجبهات الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "القوات الجوية والبالستية والمدفعية الروسية تنفذ ضربات مكثّفة على وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في كل مناطق العمليات".

وأشارت إلى عمليات قصف بالقرب من سلوفيانسك وكونستانتينيفكا وباخموت في شرق أوكرانيا، وفي منطقتي ميكولايف وزابوريجيا في الجنوب وكذلك في خاركيف في الشمال الشرقي حيث قادت أوكرانيا هجومًا مضادًا عنيفًا فأجبرت القوات الروسية على الانسحاب من معظم أنحاء المنطقة.

وأعلنت أوكرانيا الاثنين أنها استعادت حوالي 6000 كيلومتر مربع من الأراضي في عدة جبهات بهجوم مضاد شُن في مطلع أيلول/سبتمبر.