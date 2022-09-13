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ايلاف من لندن: اعلن وزير النفط العراقي الثلاثاء عن قرب بدء بلاده بالتنقيب عن النفط في مياهه الاقليمية بالخليج العربي للمرة الاولى..فيما تم الكشف عن اسماء قيادات بداعش قتلوا بضربة جوية.

وقال وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار إن وزارته تتجه لتنفيذ أول عملية تنقيب عن النفط في المياه الإقليمية لبلاده في الخليج العربي قريبا.

واشار الوزير بحسب بيان لوزارته تابعته "ايلاف" الى ان وزارته ستبرم قريبا اتفاقا مع "شركة سينوك الصينية" للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية لبلاده في الخليج العربي.

وأوضح ان الوزارة توصلت بعد سنوات من العمل إلى صيغة عقد لدراسة مشتركة مع الشركة الصينية في عام 2019 تهدف إلى تحديد نقاط ومواقع الاستكشاف البري والبحري.

وبين ان أعمال المسح الزلزالي المقررة في الرقعة البحرية تعد أول تجربة ونشاط فعلي في المياه الاقليمية في الخليج العربي بجزأيها البري والبحري .. معلنا عن ان الدراسات تشير إلى وجود تراكيب يدروكاربونية هناك.

أما المدير العام لشركة الاستكشافات النفطية علي جاسم وهي احدى الشركات المملوكة للوزارة فقد اشار الى ان الشركة تستعد لإبرام العقد مع شركة سينوك الصينية خلال الايام القليلة المقبلة تمهيدا للمباشرة بأعمال المسوحات الاستكشافية.

وأوضح ان خطط وزارة النفط العراقية تهدف إلى تعزيز الاحتياطي الوطني للثروة الهيدروكربونية واستثمارها من خلال العمل المشترك مع الشركات العالمية.

حفر 37 بئرا نفطيا جديدا في البصرة

جاء ذلك بالترافق مع اعلان وزارة النفط العراقية اليوم عن انجاز الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية حفر البئر النفطي زبير 551 في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة الجنوبية وهو واحد من 73 بئرا انجز حفرها هناك.

وقال مدير عام الشركة باسم عبد الكريم ناصر في بيان ان "الملاكات الفنية والهندسية انجزت حفر البئر بعمق 3601 مترا.. مؤكدا ان الشركة اكملت حفر ثمانية ابار نفطية ضمن العقد المبرم مع شركة "أيني" النفطية الايطالية لحفر 73 بئرا نفطيا بحقل الزبير النفطي في البصرة بالتعاون مع شركة "شلومبرجر" الفرنسية العالمية لحفرآبار النفط والغاز وتقديم الخدمات النفطية ".

وأوضح ان "عمليات الحفر تمت بفترة زمنية بلغت 35 يوماً".



قيادات في داعش قتلوا بضربة جوية

كشفت خلية الاعلام الامني العراقية التابعة لوزارة الدفاع الثلاثاء أسماء قيادات في تنظيم داعش قتلوا بضربة جوية في محافظة الأنبار الغربية.

وقالت الخلية في بيان تابعته "ايلاف" ان قياديي داعش لن يكون لهم أي مأوى ينقذهم من ضربات رجال الجو . واشارت الى ان قيادة العمليات المشتركة كانت قد أعلنت في العاشر من الشهر الحالي عن مقتل 7 إرهابيين بضربة جوية بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية "استهدقت وكراً لقيادة تلك العصابات الارهابية في منطقة طب جلابات بقضاء الرطبة في محافظة الانبار".

وأضافت الخلية ان اسماء القياديين الدواعش الذين "تم سحقهم ليكون مأواهم جهنم وبئس المصير" هم كل من : المسؤول الإداري العام والمكنى حمود حماد (ابو نهاد) والمسؤول العسكري للرطبة المدعو حجي تركي المكنى بـ (البدوي) بالاضافة الى ارهابيين اثنين من حملة الجنسية السورية وثلاثة عناصر إرهابية اخرى.

عمليات حفر بئر نفطية جديدة بمحافظة البصرة الجنوبية

وأوضحت الخلية انه "تم ضبط داخل وكر القيادة الداعشية سلاح رشاش وصواريخ قاذفة وهواتف نقالة ومواد غذائية مختلفة تم اتلافها جميعا".. وقالت في الختام "تعاهد مديرية إلاستخبارات العسكرية المراجع العسكرية العليا وشعبنا الابي بانها ستبقى العين الراصدة لكل من يحاول المساس بامن الوطن والمواطن وسنصل اليه اينما يكون يوم لا يشفع لهم وكرا ولا جحرا ولا نفقا".

وعلى الصعيد نفسه قال اللواء يجي رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ان رجال جهاز مكافحة الارهاب نفذوا ثلاثة واجبات ناجحة في محافظات تمكنوا خلالها من إلقاء القبض على 3 إرهابيين من عصابات داعـش بعملية نوعية.

واشار الى انه "تمت الاطاحة بعُنصرين أثنين غربي البلاد والقاء القبض على أحد العناصر الإرهابيـة ليصل عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 6 عناصر من ارهابيي تنظيم داعش.

طائرة حربية عراقية توجه صواريخها ضد عناصر وأوكار تنظيم داعش غرب البلاد

وبالترافق مع هذه العمليات فقد شرعت قوة امنية مشتركة بعملية تعقب اهداف لداعش في حوض الوقف في محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية ان قوة امنية مشتركة شرعت بعملية تعقب خلايا داعش الارهابي والعصابات الاجرامية في البساتين الزراعية الممتدة بين ناحيتي العبارة وابي صيدا ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة ومن محورين .

واوضح ان العملية تهدف الى تعقب 10 اهداف مهمة منها لخلايا ارهابية ستؤمن قرى زراعية في محيط ناحيتي ابي صيدا والعبارة ومنع وقوع اي خروقات أمنية.

وكانت القوات العراقية قد شرعت بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة في الثالث من الشهر الحالي شكلت المرحلة السابعة من عملية "الإرادة الصلبة" في محافظتي صلاح الدين شمال غرب وديالى شرق شملت عمليات تمشيط وضربات جوية تستهدف تحركات عناصر تنظيم داعش.

وكان العراق قد أعلن في كانون الأول ديسمبر عام 2017 تحرير كامل أراضيه من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بعد حوالي 3 أعوام ونصف العام من المعارك التي حُسمت بتحقق النصر لصالح القوات العراقية في أكثر من ثلث مساحة البلاد احتلها التنظيم في يونيو حزيران عام 2014 .