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إيلاف من بيروت: مصطلح الهلال الشيعي يعني مجال اهتمام إيران الممتد من طهران إلى لبنان، مروراً بالعراق وسوريا. تتمثل الأهداف الإستراتيجية لإيران في ضمان نفوذ واسع وسيطرة صارمة على المنطقة المحيطة بإسرائيل، في إقامة وجود عسكري دائم هناك، والوصول إلى منفذ آمن على المتوسط للخروج من عنق الزجاجة الذي يمثله مضيق هرمز، وبالتالي تكون قادرة على التمدد إلى شمال إفريقيا، في محاولة للحد من النفوذ التركي في المنطقة، وفي الوقت نفسه، تحريك طرق اتصالاتها بعيدًا عن نطاق خصمها الإقليمي الرئيسي: المملكة العربية السعودية.

المشروع ليس جديدًا، وله جذوره في "محور المقاومة" المعادي لإسرائيل في سوريا وإيران ومع حزب الله في لبنان، إلا أنه لم يتطور إلا مع سقوط صدام حسين وولادة عراق تحكمه أغلبية شيعية، وبدأ بجدية في وضع أسس هذا المشروع الجيوستراتيجي. مثل انتخاب نوري المالكي في بغداد نقطة تحول، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا نتيجة صراع آخر في لبنان صوره المحور على أنه انتصار لحزب الله.

طوق أمني شيعي

كان مهندس الهلال الشيعي هو قاسم سليمان، القائد العام لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، يحيط به أبو مهدي المهندس، قائد قوات الحشد الشعبي العراقية حتى وفاتهما. تولى سليماني قيادة الشق العملياتي للمشروع الإيراني الطموح، وكاد يكتمل الآن، والذي نص أيضًا على إقامة طوق أمني لجميع الشيعة في الشرق الأوسط، على طول الطريق من طهران إلى بيروت، مرورا ببغداد ودمشق، مع تعبئة عامة وكبيرة ومكلفة، باستخدام وكلاء دربتهم طهران وسلحتهم.

حاربت واشنطن وتل أبيب بمرارة مشروع الهلال الشيعي الجيوستراتيجي: تشن إسرائيل غارات جوية على مواقع الميليشيات الموالية لإيران وفيلق القدس في سوريا بشكل مستمر، بينما قامت الولايات المتحدة، تحت إدارة دونالد ترمب، بإقصاء سليماني والمهندس في غارة بطائرة من دون طيار في يناير 2020. كما علقت الولايات المتحدة بقيادة ترمب العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن المشروع النووي الإيراني، بهدف تقليص الموارد في طهران من خلال فرض عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة، وحققوا إنجازًا دبلوماسيًا تاريخيًا مع الاتفاقيات الإبراهيمية، الأمر الذي أدى بالتطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية إلى عزل إيران على المستوى الإقليمي.

صدمة ثلاثية

على الرغم من "الصدمة الثلاثية" التي أحدثها الوباء الذي أصاب إيران بشدة، انخفضت أسعار النفط، مع ما ترتب على ذلك من انكماش في العائدات بنحو 38 في المئة مقارنة بالعام السابق، والعقوبات الدولية الجديدة، والوجود الإيراني في العراق وسوريا والعراق.

في نهاية عام 2021، شهدت السياسة العراقية ما بدا كأنه نقطة تحول عندما تم تهميش بعض القوى المرتبطة بشكل مباشر بطهران في انتخابات أكتوبر، لكن نظام التحالفات السياسية الواسعة للحكومة يقلل من المساءلة ويشجع الفساد ويشل التقدم الاجتماعي. هذا الشلل يجعل العراق عرضة لتأثير إيران التي لا تزال شبكاتها الواسعة من الميليشيات المنظمة ناشطة في البلاد. إن إرادة الصدر القضاء على نفوذ الأحزاب الموالية لإيران تمزقه تنسيق قوى المعارضة التي دبرتها طهران. طوال الشتاء والربيع الماضيين، على سبيل المثال، قامت ميليشيات الحشد الشعبي باستعراض عضلاتها من خلال تنظيم احتجاجات في المباني الحكومية ومقار الحزب. كما اتسمت تظاهرات القوة هذه بوقوع حالات عنف، بما في ذلك عمليات القتل المستهدف لصدريين بارزين في جميع أنحاء البلاد. أدت الهجمات الصاروخية على قطاع الطاقة الكردي إلى مزيد من الاضطراب في السياسة الداخلية، ما أدى إلى تعطيل الجبهة الحكومية، وبالتالي فإن احتمال أن تكون حكومة الصدر قادرة على مقاومة القوات المدعومة من إيران منخفضة.

على الرغم من الغارات الإسرائيلية، تمكنت إيران من تثبيت وجودها في سوريا: فتحت طهران مراكز ثقافية في جميع أنحاء دمشق، تهدف إلى دفع أجندة الجمهورية الإسلامية. على سبيل المثال، ذكرت وسائل إعلام إيرانية في يناير 2021 أن عددًا من المراكز الثقافية في دمشق ستقيم احتفالات تذكارية لإحياء ذكرى اغتيال الجنرال سليماني. كما عززت إيران اتفاقياتها الاقتصادية والتجارية مع النظام السوري، ووسعت سيطرتهاعلى القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والمصرفية. بعد قرابة عقد من بدء التدخل الإيراني في الحرب الأهلية السورية، يمكن القول إن تغلغل الجمهورية الإسلامية في سوريا أمر واقع.

متقاربان

الوجود الإيراني في سوريا، في الوقت الحالي، لا يتعارض مع مصالح موسكو التي تستفيد من دعم آيات الله في الصراع الحالي في أوكرانيا. تتداخل المصالح الروسية والإيرانية في سوريا، ومواقف البلدين تجاه الأمن الإقليمي والإرهاب والعالم متعدد الأقطاب متشابهة وتصورات الجانبين عن مستقبل سوريا متقاربة ولكنها ليست متطابقة. تتفق موسكو وطهران على أنه على الرغم من الانسحاب المعلن للقوات الأميركية من البلاد في عام 2018، لا تزال واشنطن تدعم القوى الديمقراطية الكردية والسورية، وبالتالي خلصت إلى أن الولايات المتحدة غير مهتمة بحل الصراع.

ويبدو أن دعم إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن لم يستنزف الموارد الدينية، على الرغم من أنه لوحظ انخفاض في الهجمات باستخدام الأسلحة بعيدة المدى.

المجهول الحقيقي يتمثل في عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان: كان لإيران نهج متذبذب تجاهها، حيث عارضتها عندما ضربت بشدة أقلية الهزارة الشيعية، لكنها نظرت إلى طالبان بشكل ساخر كأداة أخرى لمقارنة الوجود الأميركي في أفغانستان والمنطقة. لذلك، مع خروج الولايات المتحدة من اللعبة، متوقع أن يكون الشرط الوحيد الذي تفرضه إيران هو استعداد طالبان لتقديم ضمانات موثوقة لحماية مصالح الشيعة الأفغان. البديل هو إعادة اقتراح الصراع الصعب لتأمين مجتمعاتهم، ربما في حرب بالوكالة باستخدام الميليشيات (مثل فرقة فاطميون) أو حتى التدخل المباشر.

لذلك فإن الهلال الشيعي لا يزال حاضراً وحياً. وعلى الرغم من الظروف الدولية المختلفة، فإن إيران تقوم بتوسيع دائرة نفوذها إلى ما بعده.