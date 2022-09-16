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بكين: يعقد الرئيس الصيني شي جينبينغ لقاء مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، على ما أعلنت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة الصينية بدون ذكر المزيد من التفاصيل.

وسيجري اللقاء على هامش القمة التي تعقد في مدينة سمرقند وتجمع عدداً من القادة الأجانب بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعرب إردوغان مراراً لبكين عن قلقه حيال مصير أقلية الأويغور المسلمة الناطقة بالتركية في الصين حيث يقيم معظم أفرادها في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد.

وتتهم منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الصينية باحتجاز أكثر من مليون شخص من أفراد هذه الأقلية التي تتعرض لحملة قمع شديدة تخوضها بكين ضدها تحت شعار مكافحة الإرهاب إثر موجة اعتداءات دامية.

منظمة شنغهاي للتعاون

وتركيا "شريكة حوار" مع منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم الصين وروسيا والهند وباكستان وأربع جمهوريات سوفياتية سابقة من آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

وأنشئت المنظمة العام 2001 لتكون أداة تعاون سياسي واقتصادي وأمني منافس للهيئات الغربية.

واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين وتركيا في نهاية آب/أغسطس باتباع "أجندة تقوم على النفوذ الإمبريالي والاستعماري الجديد" في إفريقيا، فردت أنقرة منددة بتصريحات "غير مقبولة".