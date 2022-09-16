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دمشق: قُتل خمسة جنود سوريين فجر السبت في هجوم جوي إسرائيلي قرب مطار دمشق وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".