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هانوي: أوقفت السلطات الفيتنامية مالك حانة كاريوكي حيث أسفر حريق عن مقتل 32 شخصاً في وقت سابق هذا الشهر، بحسب ما أعلنت الشرطة السبت.

ونشب الحريق قبل تسعة أيام في الحانة المؤلفة من ثلاثة طوابق والواقعة في حي سكني مكتظ في مدينة ثوان آن، شمال مدينة هوشي منه التي تعد مركزاً تجارياً.

وعلق الزبائن والموظفون داخل الحانة حيث ملأ الدخان السلم وأغلق مخرج الطوارئ.

وأصيب 17 شخصاً بجروح، تعرّض العديد منهم إلى كسور بعدما أجبرتهم النيران على القفز من السطح، بحسب الشرطة.

والسبت، أكدت شرطة منطقة بين ديونغ في بيان توقيف مالك الحانة لي آن شوان (42 عاماً) قبل يوم وأنه سيواجه تهما جنائية مرتبطة بخرق قواعد منع نشوب الحرائق.

وسيبقى محتجزاً أربعة أشهر بينما تتواصل التحقيقات، وفق الشرطة.

حريق كبير

وبينما غادر 15 مصاباً المستشفى إلا أن شخصين من بين من كانت إصاباتهم الأخطر ما زالا يتلقيان العلاج.

وواجه عناصر الإطفاء في البداية صعوبة في دخول المبنى بسبب شدة الحريق واضطروا الى تحطيم جزء من جدار من أجل الدخول.

وكان 60 شخصاً داخل الحانة التي تضم 30 غرفة عندما اندلع الحريق وعثر على ثمانية قتلى داخل الحمام.

وفي البداية، قالت السلطات إن الحريق ناجم عن عطل كهربائي، لكنها لفتت لاحقاً إلى أن الحانة كانت ملتزمة بجميع معايير السلامة المرتبطة بالحرائق خلال عمليات التفتيش التي كانت تتم في السنوات الثلاث الماضية.

وحمّلت الشرطة المسؤولية جزئياً إلى المغنين الذين كانوا في حالة سكر.