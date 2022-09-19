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إيلاف من لندن: اُعلن في بغداد الاثنين ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيتوجه الى نيويورك غدا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم أن الكاظمي سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مع عدد من زعماء العالم سيكون رأسهم الرئيس الأميركي جو بادين.



ومن المنتظر ان يناقش الكاظمي مع محاوريه من القادة في نيويورك التطورات السياسية في بلاده والحرب على الإرهاب وبحث ملفات اقتصادية وسياسية ومواجهة الارهاب ودور العراق الاقليمي في تهدئة الاوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة وساطة العراق بين السعودية وإيران وسعي الكاظمي إلى تكرار الوساطة ذاتها بين إيران ودول عربية أخرى في المنطقة.



واكد ناظم خلال مؤتمر صحافي بغداد عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة إن مشاركة الكاظمي في هذا المحفل الدولي ستكون لها أهمية في تمثيل العراق دبلوماسياً وتعزز من مكانة العراق دولياً خاصة وان الحكومة العراقية قد نجحت في ملف العلاقات الخارجية وتمكنت من تفكيك أزمات في المنطقة معتبرا ان الزيارة تشكل تتويجاً للجهد الدبلوماسي للحكومة.

يشار الى ان الكاظمي كان قد زار واشنطن في تموز يوليو 2021 حيث عقد مع بايدن جولة من الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بين البلدين والتي انتهت بإعلان انسحاب القوات الأميركية القتالية من العراق مع نهاية العام الماضي.

وهذه هي المرة الاولى التي يشارك فيها الكاظمي في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك منذ توليه رئاسة الحكومة في يونيو حزيران عام 2020 .



وزير الخارجية العراقي في نيويورك



ومن جهته وصل وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين اليوم الاثنين إلى نيويورك للمُشارَكة في أعمال الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تابعته "ايلاف" إن "الوزير سيحضر أعمال الدورة الـ 77 للجمعيَّة العامَّة للأمم المُتحِدة وتمثيل العراق في عدد من اللقاءات التي ستـُعقـَد على هامش الاجتماعات المقررة".



وأضاف أن الوزير سيلتقي بعددٍ من وزراء الخارجيَّة ومسؤولي عدد من بلدان العالم لبحث العلاقات الثنائيّة وتعزيزها وحشد الجُهُود لاستمرار وقوفهم إلى جانب العراق، والمساهمة في إعادة إعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة والتأكيد على سياسة العراق الخارجيَّة ودوره الفاعل في تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة".