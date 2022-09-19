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إيلاف من لندن: في محاولة للتنصل من حادث قتلها، قال قائد شرطة طهران إن وفاة فتاة في الحجز الأسبوع الماضي كانت حادثة "مؤسفة" لا يريد تكرارها.

وكانت مهسا أميني (22 عاما) انهارت، بعد ساعات من احتجازها من قبل شرطة الآداب بزعم انتهاكها قواعد الحجاب الصارمة. واتهم شهود عيان الضباط بضربها مما أثار احتجاجات في العاصمة ومحافظة كردستان مسقط رأسها.

لكن العميد في الشرطة حسين رحيمي وصف هذه المزاعم في حديث لوسائل إعلام محلية، بأنها "جبانة" وأصر على أنها لم تتعرض لأذى جسدي.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الناطقة باسم الحرس الثوري، عن رحيمي قوله يوم الاثنين "سننتظر حتى يوم القيامة لكن لا يمكننا التوقف عن العمل الأمني."

غيبوبة

توفيت أميني، وهي كردية من مدينة سقز الغربية، في المستشفى يوم الجمعة بعد أن أمضت ثلاثة أيام في غيبوبة، وكانت احتجزتها شرطة الآداب خارج محطة مترو في طهران يوم الثلاثاء، واتهموها بخرق القانون الذي يطالب النساء بتغطية شعرهن بغطاء الرأس والذراعين والساقين بملابس فضفاضة.

وبحسب شهود عيان ، تعرضت للضرب أثناء وجودها داخل سيارة شرطة نقلتها إلى مركز احتجاز.

ورفضت الشرطة هذا الادعاء وقالت إنها عانت من "قصور مفاجئ في القلب" أثناء انتظارها مع نساء أخريات في المركز للحصول على "تعليم".

ونشر ناشطون لقطات تلفزيونية تلفزيونية أظهرت امرأة تعرفوا عليها على أنها السيدة أميني تتحدث مع مسؤولة انتزعت ملابسها. ثم شوهدت وهي تمسك رأسها بيديها وتنهار على الأرض.

وقال وزير الداخلية الإيراني يوم السبت إن السيدة أميني "كانت على ما يبدو تعاني من مشاكل جسدية سابقة".

مع ذلك، قال والدها لمنافذ إخبارية مؤيدة للإصلاح يوم الأحد إنها "تتمتع بلياقة بدنية جيدة ولا تعاني من مشاكل صحية". وأضاف بأن ابنته أصيبت بكدمات في ساقيها وأن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت "نسخة منقحة" من الأحداث.

احتجاجات

أثارت وفاة مهسا انتقادات واسعة النطاق لأفعال شرطة الآداب ، التي شنت مؤخرًا حملة على "الملابس غير اللائقة".

واندلعت الاحتجاجات في ساقز بعد جنازتها يوم السبت ، حيث ورد أن قوات الأمن فتحت النار على حشد سار باتجاه مكتب الحاكم المحلي ورددوا هتافات "الموت للديكتاتور" ، والتي غالبًا ما تستهدف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ووقعت أيضا اشتباكات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب في سنندج عاصمة كردستان يومي السبت والأحد.

وقالت جماعة هينجاو الكردية لحقوق الإنسان إن 38 شخصا على الأقل أصيبوا بالرصاص الحي أو الرصاص المطاطي ، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة.

كما ورد أن مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أظهرت احتجاجات جديدة في كردستان وفي جامعات في طهران.