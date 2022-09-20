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ايلاف من لندن : في اليوم الاول لنشاطاته السياسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة التي افتتحت الثلاثاء، أجرى الكاظمي مباحثات مع عدد من القادة العرب والاجانب هناك.

وخلال اجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم في نيويورك مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني فقد بحثا العلاقات بين بلديهما وسبل تعزيزها وتداولا في مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وناقش الاجتماع التحضير لعقد مؤتمر بغداد الدولي 2 للتعاون والشراكة في عمان فضلاً عن مناقشة التعاون الاقتصادي بين العراق والاردن ومراحل التقدم في مشروع الربط الكهربائي الذي يحرص البلدان على المضي به، لما يعود من فائدة ومصلحة على البلدين.

الكاظمي مترئسا الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 وفد بلاده الى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك

وأكد الكاظمي والملك عبد الله على أهمية إدامة التنسيق المشترك والتعاون المستمر في مختلف المجالات وفي ضوء مخرجات اجتماعات القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية التي تمخضت عنها عدة اتفاقات، يمكن أن تسهم في تحقيق مصالح شعوبها وبقية شعوب المنطقة.

ولفت الملك إلى دور العراق المحوري في المنطقة مشيداً بجهود الكاظمي في دعم مساعي الحوار الوطني في العراق.

وكان مؤتمر بغداد الاول للتعاون والشراكة قد انعقد فيها في 28 آب أغسطس عام2021 بمشاركة تسع دول عربية وأجنبية هي العراق والكويت والسعودية والامارات وقطر والاردن ومصر وايران وتركيا وفرنسا إضافة إلى عدة منظمات إقليمية ودولية، وأكد في بيانه الختامي مساندة العراق أمنيًا واقتصاديًا بما يحقق استقراره وسيادته ووحدة أراضيه ودعا دول المشرق العربي وجواره للتعامل مع تحديات المنطقة على أساس التعاون والمصالح المتبادلة وحسن الجوار.

.. الازمة العراقية وتوترات المنطقة بين الكاظمي وابو الغيط

كما استعرض الكاظمي خلال اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجهود التي قامت بها الحكومة العراقية في تبني الحوار الوطني الهادف بين القوى السياسية الذي يمهّد للخروج من الأزمة السياسية الحالية، ويساعد في حفظ السلم الأهلي، وترسيخ الاستقرار في العراق.

الكاظمي ملتقيا في نيويورك الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 مع الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

وأكد رغبة العراق الجادة في بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وكذلك دعم القضايا العربية المصيرية في مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية القمة العربية المرتقبة في الجزائر لوضع حل للقضايا العربية والإقليمية.

من جانبه، أثنى أبو الغيط على جهود الكاظمي في تعزيز مسار المصالحة الوطنية ومبادرته للحوار الوطني، مؤكداً دعم الجامعة العربية للحكومة العراقية، ودورها البارز في التخفيف من حدة التوترات في المنطقة عبر انتهاج سياسة الحوار والتهدئة والعمل على التقريب بين وجهات النظر المختلفة.

العراق والنمسا بحثا الهجرة والربط الجوي المباشر

كما بحث الكاظمي في لقاء اخر مع مستشار جمهورية النمسا كارل نيهامر علاقات بلديهما وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك بينهما وعموم دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد الجانبان الرغبة في تعزيز العمل المشترك بمجال مكافحة الإرهاب، وقد عبر المستشار النمساوي عن تثمينه عالياً لجهود العراق وقواته الأمنية في ملاحقة بقايا الإرهاب وتجفيف منابعه.

وناقش اللقاء أيضا معالجة ملف الهجرة، وتهيئة العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين، وكذلك البحث في آفاق الربط الجوي المباشر بين العراق والنمسا وإمكانات التعاون في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.

وأعرب الجانبان عن دعمهما لجهود التهدئة وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعم جهود العراق في إحداث التنمية المستدامة، والإصلاح الاقتصادي، وتفعيل التعاون الإقليمي.



.. ومباحثات عراقية اسبانية لتوطيد التعاون الامني

كما التقى الكاظمي مع نظيره الاسباني بيدرو سانشيز حيث بحثا تطوير علاقات بلدبهما وتعزيز التعاون المشترك بين العراق وإسبانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

الكاظمي مجتمعا في نيويورك الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 مع نظيره الاسباني بيدرو سانشيز

واستعرض الجانبان جهود العراق في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، وأهمية توطيد التعاون الأمني مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقدم المساعدة للقوات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب. وشهد اللقاء كذلك التأكيد على التعاون في المجال الاقتصادي ولاسيما في مجال الطاقة البديلة اضافة الى التأكيد على أهمية البرامج الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة العراقية، وسعيها الإيجابي لتأمين التنمية المستدامة، وبما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة كما قال بيان صحافي للمكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية تابعته "ايلاف".

وكان الكاظمي وصل اليوم الى نيويورك على رأس وفد رسمي حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي أن الكاظمي سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مع عدد من زعماء العالم سيكون على رأسهم الرئيس الأميركي جو بادين.

كما سيناقش الكاظمي مع محاوريه من القادة في نيويورك التطورات السياسية في بلاده والحرب على الإرهاب وبحث ملفات اقتصادية وسياسية ومواجهة الارهاب ودور العراق الاقليمي في تهدئة الاوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة وساطة العراق بين السعودية وإيران وسعي الكاظمي إلى تكرار الوساطة ذاتها بين إيران ودول عربية أخرى في المنطقة.

واكد ناظم إن مشاركة الكاظمي في هذا المحفل الدولي ستكون لها أهمية في تمثيل العراق دبلوماسياً وتعزز من مكانته دولياً خاصة وان الحكومة العراقية قد نجحت في ملف العلاقات الخارجية وتمكنت من تفكيك أزمات في المنطقة معتبرا ان الزيارة تشكل تتويجاً للجهد الدبلوماسي للحكومة.

وهذه هي المرة الاولى التي يشارك فيها الكاظمي في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك منذ توليه رئاسة الحكومة في يونيو حزيران عام 2020.