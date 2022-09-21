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موسكو: رأى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الأربعاء أن التعبئة الجزئية التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستؤدي إلى "كارثة كبيرة".

وقال نافالني خلال جلسة استماع في المحكمة وفق مقطع فيديو بثته وسائل إعلام روسية "كل ذلك سيؤدي إلى كارثة كبيرة وعدد كبير من الوفيات".

وأضاف "من الواضح أن الحرب الإجرامية التي تدور حالياً ستزداد خطورة وضراوة، ويحاول بوتين إقحام أكبر عدد ممكن من الناس فيها"، واستخدم نافالني عبارة يحظرها الكرملين الذي أطلق على غزو أوكرانيا تسمية "عملية عسكرية خاصة".

ورأى نافالني أن الرئيس الروسي وعبر استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط لتعزيز قوات موسكو يريد "تلطيخ (أيدي) مئات آلاف الأشخاص بالدماء".

واعتبر المعارض الرئيسي للكرملين المسجون منذ كانون الثاني/يناير 2021 في قضية يؤكد أنها مفبركة أن "كل ذلك يحصل ليحافظ رجل واحد على سلطته ويطيل أمدها".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية الأربعاء، وهدد الغرب باستخدام السلاح النووي.