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موسكو: أُوقف أكثر من 400 شخص في تظاهرات في أنحاء روسيا احتجاجا على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق عن تعبئة جزئية للمدنيين للقتال في أوكرانيا، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء.

وقالت مجموعة "أو في دي-إنفو" التي ترصد التوقيفات التي تنفذها الشرطة إن 425 شخصا على الأقل أوقفوا في تظاهرات في 24 مدينة في أنحاء البلاد بعد إعلان بوتين عن التعبئة في خطاب إلى الأمة.

وقال صحافيو وكالة فرانس برس في وسط العاصمة الروسية إن عناصر من الشرطة مزودين بمعدات مكافحة الشغب أوقفوا 50 شخصا على الأقل في شارع تسوق رئيسي.

وفي سان بطرسبرغ، شاهد مراسلو فرانس برس عناصر من الشرطة يحيطون بمجموعة صغيرة من المتظاهرين ويعتقلونهم الواحد تلو الآخر.

وكان المتظاهرون يهتفون "لا للتعبئة".

وقال أليكسي (60 عاما) "جئت للمشاركة في التظاهرة، لكن يبدو أنهم اعتقلوا الجميع. هذا النظام دان نفسه ويدمر شبابه".

وصرخ متظاهر آخر بوجه شرطي "لماذا تخدمون بوتين، الرجل المتربع على السلطة منذ 20 عاما".

وقالت طالبة لوكالة فرانس برس "جئت لأقول بأنني ضد الحرب والتعبئة" مضيفة "لماذا يقررون مستقبلي عني؟ أنا خائفة على نفسي وعلى شقيقي".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء أن روسيا ستستدعي في البدء 300 ألف جندي احتياط في أعقاب إعلان بوتين في خطاب متلفز بأن روسيا ستستخدم كل الوسائل العسكرية الممكنة في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر المنشورة الأربعاء أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، في مؤشر على خروج جماعي على ما يبدو للأشخاص غير الراغبين في المشاركة في الحرب.