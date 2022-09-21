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ايلاف من لندن: بحث الكاظمي في نيويورك الاربعاء مع نظيريه الكويتي واللبناني القضايا الاقليمية الملحة ومواجهة أزمات المنطقة وناقش مع مسؤول أوروبي العودة الطوعية لمهاجري بلده.

وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح فقد تم بحث العلاقات بين بلديهما وسبل تنميتها والبحث في القضايا الإقليمية المتعلقة بأزمات المنطقة والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان كما قال بيان رسمي عراقي تابعته "ايلاف"على أهمية توطيد التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد بين العراق والكويت، وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمار وتفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية - الكويتية المشتركة، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين الشقيقين في الازدهار والتنمية.

.. ومباحثات مع ميقاتي حول أزمات المنطقة

وخلال اجتماع الكاظمي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في نيويورك أيضا فقد تم البحث في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

الكاظمي ملتقيا في نيويورك مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، في 21 سبتمبر 2022

وأكد الطرفان على أواصر الأخوّة بين البلدين وثمن ميقاتي جهود العراق في دعم لبنان خلال أزمة الطاقة التي يواجهها وتقديم يد العون لتجاوز آثار المحنتين السياسية والاقتصادية وتحدّيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكان العراق قد زود لبنان خلال الاشهر الاربعة الاخيرة بحوالي مليوني لتر من زيت الغاز إلى لبنان "في إطار المساعدة التي تقدّمها الحكومة والشعب العراقي للشعب اللبناني حيث ذهبت الإمدادات إلى منشأة تخزين النفط في منطقة الزهراني لاستخدامها من قبل شركة كهرباء لبنان لتوليد الطاقة.

وشدد الكاظمي وميقاتي على أهمية تعزيز سياسة الحوار والتهدئة إزاء الأزمات الإقليمية، وتغليب لغة التفاهم والتواصل الإيجابي بما يؤسس لشراكات اقتصادية تصب في مصلحة الشعبين العراقي واللبناني وباقي شعوب المنطقة كما قال بيان صحافي لمكتب المسؤول العراقي تابعته "ايلاف" مشيرا الى انهما أكداعلى أهمية تنسيق المواقف والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة خطاب التطرّف.

ومن المنتظر ان يلقي الكاظمي الجمعة المقبل كلمة العراق أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الـ77 التي بدأت اجتماعاتها في نيويورك أمس الثلاثاء.

بحث العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين مع مسؤول أوروبي

كما بحث الكاظمي في نيويورك أيضا اليوم مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وبما يعزز من أهداف التنمية والاستقرار في العراق والمنطقة، ويرسخ من مسيرة البناء الديمقراطي التي قطع فيها الشعب العراقي شوطاً مهماً كما قال مكتب المسؤول العراقي في بيان تابعته "ايلاف".

وتطرق الجانبان إلى جهود القوات العراقية في مكافحة الإرهاب والجهود الدولية المساندة في هذا المجال، وبما يدعم ترسيخ الأمن وتجفيف منابع الإرهاب والتطرّف، فضلاً عن البحث في ملف الهجرة وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين.

وبحث اللقاء أيضاً في أهمية البرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة العراقية، والانفتاح الإقليمي والدولي لها وجهود جذب الاستثمار، فضلاً عن السياسة التي تنتهجها في تعزيز مبدأ الحوار والتهدئة ولغة التفاهم بين الأطراف المختلفة في المنطقة بما يعمل على ترسيخ السلام في الشرق الأوسط.

وكان الكاظمي قد وصل الى نيويورك امس الثلاثاء على رأس وفد رسمي حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي أن الكاظمي سيعقد خلال هذه الزيارة اجتماعات مع عدد من زعماء العالم سيكون على رأسهم الرئيس الأميركي جو بادين.

كما سيناقش الكاظمي مع محاوريه من القادة في نيويورك التطورات السياسية في بلاده والحرب على الإرهاب وبحث ملفات اقتصادية وسياسية ومواجهة الارهاب ودور العراق الاقليمي في تهدئة الاوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة وساطة العراق بين السعودية وإيران وسعي الكاظمي إلى تكرار الوساطة ذاتها بين إيران ودول عربية أخرى في المنطقة.