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دمشق: ارتفعت حصيلة ضحايا كارثة غرق مركب يقلّ مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل السورية الى 73 قتيلاً، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية الجمعة، في حصيلة هي الأعلى منذ بدء ظاهرة الهجرة غير الشرعية من لبنان الغارق في الأزمات.

وقال وزير الصحة حسن الغباش في بيان "في حصيلة غير نهائية بلغ عدد ضحايا غرق المركب 73 شخصاً، بينما الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل (في طرطوس) 20 شخصاً".