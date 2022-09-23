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إيلاف من الرباط: قال مسؤول سام في وزارة الخارجية الإسبانية، الجمعة لوكالة المغرب العربي للأنباء،إن إسبانيا تجدد تأكيد موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي كما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

واستشهد المسؤول الدبلوماسي الإسباني بالبيان المشترك، الذي جاء فيه أن إسبانيا "تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع".

وتم اعتماد البيان المغربي -الإسباني عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس.

وفتحت الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى الملك محمد السادس في 14 مارس 2022، وكذا المحادثة الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية في 31 مارس الماضي ، صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

وتاتي تصريحات المسؤول السامي في الخارجية الاسبانية عقب نقل مصادر سياسية بالجزائر، عن حكومة البلاد "ارتياحها" لما اعتبرته "موقفا إيجابيا"لإسبانيا، على إثر تصريح رئيس وزرائها بيدور سانشيز، أن مدريد "تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين فيما يتعلق بالصحراء".

وبحسب، المصادر ذاتها ، فإن الجزائر اعتبرت تصريح سانشيز "بمثابة عدول عن موقفه السابق"، الذي صدر عنه في مارس (آذار) الماضي، عندما أعلن تأييد الحكومة الإسبانية خطة الحكم الذاتي في الصحراء، ما جلب لها سخط الجزائر التي علقت على الفور "معاهدة الصداقة وحسن الجوار"،مع إسبانيا وأوقفت حركة التجارة بين البلدين.