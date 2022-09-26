قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين أن بلاده تتطلّع إلى العمل مع الحكومة الايطالية الجديدة غداة فوز اليمين المتطرّف بالانتخابات العامّة، لكنه شدّد على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وكتب بلينكن على تويتر "نحن حريصون على العمل مع حكومة ايطاليا على أهدافنا المشتركة: دعم أوكرانيا حرّة ومستقلّة واحترام حقوق الإنسان وبناء مستقبل اقتصادي مستدام".