إيلاف من بيروت: ... وبعد ايام، يأتي نعي هذا الشاب الروسي الذي جنده بوتين ليقاتل في أوكرانيا، وفيه بالروسية طبعًا: "شهيد الواجب الجهادي المقدس في أراضي أوكرانيا الحبيبة".

كيف لا؟ فقد قال البطريرك كيريليس، بطريرك موسكو وسائر روسيا ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، في عظة الأحد 25 سبتمبر 2022، إن الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا ويُقتلون فيها "طاهرون... غُفرت ذنوبهم كلها، وهم من أهل الجنة".

