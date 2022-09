إيلاف من بيروت: تقول إندبندنت البريطانية إن انتفاضة الحجاب في إيران "استثنائية". نعم، إنها استثنائية بكل المقاييس. فخلافًا لكا الانتفاضات الملونة في تاريخ إيران ما بعد ثورة الخميني الإسلامية في 1979، كان الشأن السياسي – الاقتصادي هو المحرّك.

اليوم.. إنهن النساء قد خرجن من بيوتهن، من تقاليدهن المفروضة من شرطة الأخلاق، من ثيابهن "المشودرة"، ومن حجابهن الإجباري. خرجن على ولاية الفقيه الذي لا يفقه معنى الحرية، وعلى آيات الله كلها لأن آيات الكرامة أولى من نظام الملالي كله.

#IranProtests2022 : Heart wrenching scene of sister of Javad Heydari expressing grief & defiance at his funeral - he was killed during protests triggered by death of #MahsaAmini that have coalesced into mass movement #مهسا_امینی #ایران pic.twitter.com/eQR9Lfgzoe

قصصن شعرهن، كما فعلت شقيقة جواد حيدري الي قتله رصاص القمع، التي قصت شعرها فوق قبره، وكأنها تقول له: "يا أخي، أنا مكانك، رجلًا بوجه هذه الطغمة من القتلى". وخرجن، فخرج معهن جيل من الشباب لم يعد يعرف معنى الخضوع. فما يحصل غير عادي. تقول افتتاحية إندبندنت إنها "لحظة تطور سياسي واجتماعي تتجاوز الاحتجاجات نفسها، وقد يكون لها تأثير عميق على المجتمع والسياسة الإيرانية لسنوات تالية".

Iran: Sister of one of the murdered by the Iranian regime cuts her hair and mourns with all the women over the death of her brother in the city of Qazvin.#فوری#إيران#ایران#قزوین#مهسا_امینی#فهد_الجبيري#حدیث_نجفی#سپاه_پاسداران#حجاب_بی_حجابpic.twitter.com/B1P8zgFR2L