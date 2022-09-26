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إيلاف من بيروت: من بين أكثر مقاطع الفيديو المؤثرة التي ظهرت من إيران على مدى الأيام التسعة الماضية أو نحو ذلك من العنف السياسي والاشتباكات النارية بين المتظاهرين ورجال ميليشيات النظام المسلحة لم تأت من شوارع طهران أو سنندج - لكن من سجن في سارافان، في جنوب شرق إيران النائي.

في مقطع قصير، يقدم سليم الله حسين بور، وهو ناشط من أصل بلوشي ومحارب قديم في الحرب الإيرانية العراقية مسجون بتهم سياسية، دعمه للاندلاع العفوي للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة مهسا أميني، المعروفة أيضا باسمها الأول الكردي جينا.

دخلت المرأة الكردية البالغة من العمر 22 عاما في غيبوبة غامضة وتوفيت بعد أن اعتقلتها شرطة الآداب. ولقي ما لا يقل عن 35 شخصا حتفهم في الاضطرابات.

سأحلق شعري

"لا يمكنني الاحتجاج من أجل شقيقتنا الكردية لأنني في السجن"، يقول حسين بور الذي اعتقل في العام الماضي لنشره مواد مناهضة للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي ولمشاركته المزعومة في احتجاجات عام 2019 التي انتشرت في جميع أنحاء الريف الإيراني. يضيف: "لكن كعمل احتجاجي، سأحلق شعري". ثم يأخذ ماكينة قص الشعر ويحلق شعره في لفتة متواضعة للتضامن مع نساء خلعن حجابهن وقصصن شعرهن في أعمال تحد علنية. يقول: "نحن أمة واحدة. نحن بحاجة إلى دعم بعضنا بعضًا".

هناك شيء غير عادي يحدث في إيران، لحظة تطور سياسي واجتماعي تتجاوز الاحتجاجات نفسها وقد يكون لها تأثير عميق على المجتمع والسياسة الإيرانية لسنوات قادمة. إنه تدفق للوحدة عبر الانقسامات العرقية والإقليمية والطبقية بين الجنسين في البلاد. والجميع يجتمعون معا لدعم حقوق المرأة، فضلا عن الحق الأساسي لأي إنسان في العيش في سلام وكرامة، وهو أمر ثبت أنه مستحيل في ظل حكم الجمهورية الإسلامية. فعلى مدى عقود، حرم نظام الملالي الإيراني الناس من حقوقهم الأساسية، والحجاب الإلزامي هو المظهر الأكثر وضوحا لكراهيته المنهجية للنساء وتجاهله للكرامة الإنسانية.

آذان غير صاغية

لا يقتصر الأمر على نشر النساء اللواتي يرتدين الشادور الذي يغطي جميع الأغطية والحراس الذين يرتدون الزي الرسمي عند التقاطعات الرئيسية والأماكن العامة مثل مداخل الحدائق لمضايقة النساء وأحيانا الرجال بسبب الطريقة التي يختارون بها اللباس. إنها اللافتات والملصقات واللوحات الإعلانية التي تصرح بأهمية الحجاب تلوث البلاد بأكملها، في المدارس والمكاتب وحتى في المقاهي الصغيرة حيث يذهب الإيرانيون للاسترخاء. رجال الدين الذين اشتهروا منذ فترة طويلة بالانحراف الجنسي يشعرون بأن لديهم الحق في توبيخ النساء والفتيات لفشلهن في الالتزام بمعاييرهم في الأماكن العامة.

لهذا السبب لم يلق وعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق في وفاة أميني وتقديم المسؤولين للمحاكمة آذانا صاغية فحسب، بل ربما زاد الأمور سوءًا في الواقع. يعرف كل إيراني تقريبا أن التحقيق لن يعني الكثير. والواقع أن إلقاء شرطي أو اثنين وقائدهما تحت الحافلة لن يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على المضايقات اليومية للناس العاديين، ورفع الشعارات الفارغة، وإنفاذ قواعد اللباس الإسلامي. سيقول النظام: "المشكلة ليست في شرطة الأخلاق، أو الحجاب الإلزامي".

كانت ردة الفعل على وفاة أميني فورية وانتشرت كالنار في الهشيم. فالإيرانيون، الذين حرموا من أي سبيل للجوء من خلال نظام سياسي وقضاء ومشهد إعلامي يحتكره الإسلاميون الموالون تماما للمرشد الأعلى علي خامنئي، لم يكن لديهم حرفيا خيار للخروج إلى الشوارع والاحتجاج. أصبح التحدث علنا ضد وفاة أميني والنظام الذي مكنها من ذلك مسألة شرف وفخر، وحتى هوية وطنية. وكما قال أحد الباحثين، فإن ما كان على المحك هو بقاء إيران كشعب، بدلا من مجرد تابعين لدولة شمولية. استولى الإيرانيون على الساحات والشوارع، وواجهوا رجال الشرطة والمنفذين شبه العسكريين البلطجية للنظام المسلحين بالغاز المسيل للدموع والهراوات والبنادق الهجومية.

ستهدأ الاحتجاجات

تستمر الاحتجاجات، لكن إضافة إلى تصاعد العنف، قلص النظام الاتصالات بشكل كبير، ما يجعل أي جهد لبناء حركة سياسية من حركة سياسية غير متبلورة تحديا هائلا. في العادة، تؤدي الاحتجاجات ضد الأنظمة الاستبدادية إلى تصدعات داخل النخبة تؤدي إلى تغيير سياسي، أو حتى انهيار. لكن النظام في طهران قام بتطهير صفوفه تماما باستثناء المطيعين الأكثر طاعة.

وقدر معظم المحللين في إيران وأجهزة الاستخبارات الغربية، حتى أولئك الذين يتعاطفون بحماس مع المحتجين، أن الاضطرابات من المرجح أن تهدأ في الوقت الحالي. لكن المحتجين في الشوارع وكذلك أولئك الذين أجبروا على الهامش مثل حسين بار الذي حاول الارتقاء إلى مستوى المناسبة لا يزال بإمكانهم الادعاء بانتصار أخلاقي ودفع التطور السياسي في إيران. إن نضال الإيرانيين ضد الاستبداد هو قصة ملحمية تمتد إلى 117 عاما إلى وقت الثورة الدستورية ضد الملك آنذاك. تحرك طريقهم نحو التغيير الديمقراطي في نوبات وبدايات على مر العقود، حيث تنافس التجار والملالي والملكيون وضباط الجيش والأقليات والطبقات الوسطى ضد بعضهم البعض أو تعاونوا ضد الآخرين. كان هناك تقدم أعقبه إخفاقات - خطوتان إلى الأمام، تليها عثرات إلى الوراء.

وسواء نجح الشعب الإيراني في إحداث تغيير أم فشل في ذلك، فإن الانتفاضة الشعبية في سبتمبر 2022 التي أعقبت وفاة أميني والطريقة التي جمعت بها الإيرانيين من جميع التركيبة السكانية ستكرس بالتأكيد لحظة فخر في تاريخ الأمة ومسارها الديمقراطي.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "إندبندنت" البريطانية