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إيلاف من بيروت: بعد سبعة أشهر من الغزو الروسي، يشير استفتاء الضم في أربع مناطق محتلة من أوكرانيا إلى بداية مرحلة جديدة من الحرب: يمكن اعتبار هجوم كييف المضاد عدوانًا على أراضي روسيا، فيؤدي إلى استخدام أسلحة ذرية تكتيكية. على الغرب الرد بحزم على هذا التهديد.

«اختارت روسيا طريقها. لا عودة إلى الوراء". إنها كلمات ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب الرئيس الحالي لمجلس الأمن الاتحادي، وهي لا تترك مجالًا كبيرًا للخيال: هذه المرحلة من الحرب هي نقطة تحول في المواجهة السياسية والعسكرية بين روسيا والغرب.

تهديد واقعي

في منشور على تطبيق تلغرام، كتب ميدفيديف الخميس أن إقليم شرق أوكرانيا "سينضم إلى روسيا" بعد الانتهاء من "الاستفتاءات"، متعهداً بتعزيز الأمن في المنطقة بأكملها. وأضاف أن الكرملين لن يفعل ذلك بالقوات الجديدة التي دعا بوتين إلى تجنيدها، لكن أيضًا "بكل سلاح روسي، بما فيها الأسلحة النووية التكتيكية"، فضلاً عن الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

مؤكد أنها ليست المرة الأولى في الحرب التي يهدد فيها القادة الروس باستخدام القوة النووية، ولا يبدو أن هناك ما يشير إلى أن موسكو تعد ترساناتها لهجوم وشيك. لكن لا ينبغي الاستخفاف بالتصريحات الأخيرة. هذه تعليقات أكثر وضوحًا من السابق، والتوقيت أمر بالغ الأهمية: أدى الهجوم المضاد الأوكراني في منطقة خاركيف إلى سلسلة سريعة من الأحداث، أحدثها بدأ في أربع مناطق من البلاد – لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا – أي ما يسمى "الاستفتاءات" لضم الأراضي لروسيا. الخيارات التي تجعل التهديد النووي - إستراتيجية محددة للتصعيد، لأنه ينطوي على استخدام الأسلحة النووية الصغيرة من أجل منع المزيد من الهجمات – هي أكثر واقعية.

استنادًا إلى نموذج الاستفتاء الذي تم تنظيمه بالفعل في شبه جزيرة القرم في عام 2014، ستشكل الاستفتاءات الجديدة شرعية رسمية لضم المناطق - التي أضيفت إلى شبه الجزيرة على البحر الأسود وستجعل أوكرانيا تفقد نحو 20 في المئة من أراضيها. وبذلك، سيعتبر هجوم القوات الأوكرانية على المناطق التي تم ضمها عملا هجوما غير مشروع ضد روسيا نفسها. قال ميدفيديف: "إن غزو الأراضي الروسية جريمة تسمح لك باستخدام قوة الدفاع عن النفس الكاملة. هذا هو السبب في أن كييف تخشى هذه الاستفتاءات".

لا يعني شيئًا

في الواقع، يبدو أنهم في كييف مقتنعون تمامًا بأن التصويت لن يكون له أي تأثير على حالة الحرب أو على الهجوم الأوكراني المضاد: "لا يوجد استفتاء"، كما قال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، مضيفًا: "هناك تمرين دعائي يسمى استفتاء. انه لا يعني شيئاً".

واتهم رئيس بلدية لوهانسك، سيرغي هايداي، القوات الروسية بإجبار سكان المناطق المحتلة على الذهاب للتصويت، ومنعهم من مغادرة المنطقة: "بحسب المعلومات المتوافرة، فإن المحتلين يشكلون مجموعات مسلحة للعودة إلى ديارهم. في الداخل يتم إجبار الناس على المشاركة في ما يسمى بالاستفتاء. على أي حال، وفقًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، لا قيمة قانونية لهذا النوع من التصويت، فهو لا يفي بالمعايير الدولية، ويتعارض مع القانون الأوكراني، فالمناطق ليست آمنة، ولا يوجد مراقبون مستقلون، كما قد فر الكثير من السكان. لذلك، من غير المحتمل الاعتراف بالنتيجة على الصعيد العالمي، تمامًا كما حدث في شبه جزيرة القرم.

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بحسب تقارير إعلامية روسية، إن موسكو لم تهدد أي شخص بأسلحة نووية وأن المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليست في مصلحة روسيا. بالنظر إلى الافتقار للموثوقية التي أظهرها الكرملين في الأشهر الأخيرة، لا يبدو من غير المعقول القول إن على الغرب الاستعداد لأسوأ سيناريو.

دروس أزمة الصواريخ الكوبية

ديفيد إغناتيوس، كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست، يجادل بأن القادة يجب أن يفكروا "بنفس المزيج من الصلابة والإبداع الذي أظهره الرئيس جون كينيدي خلال أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962". موقف حازم، لكن دائمًا مع مجموعة من احتمالات خفض التصعيد المتاحة.

يقول إغناتيوس إن الفشل في الرد على تهديد نووي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها يمكن، على سبيل المثال، أن يؤدي إلى مزيد من العدوان في المحيط الهادئ وفي نهاية المطاف إلى الحرب. نهج بايدن المعتدل، الذي تحركه الرغبة في تجنب أي مواجهة مباشرة مع روسيا، بالنسبة لإغناتيوس "مثير للإعجاب، لكنه أيضًا أحد الأسباب التي تجعل بوتين يواصل رفع المخاطر".

وفقًا لماثيو كرونيغ، الأستاذ في جامعة جورج تاون ومدير مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن في مجلس الأطلسي، لمنع روسيا من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، "على الولايات المتحدة أن تضع رادعًا أوضح من التهديدات الغامضة أو الصريحة". في حال فشل الردع وقررت موسكو المضي قدمًا، يقول كرونيغ إن واشنطن يمكن أن "تقوم بقصف تقليدي يقتصر على القواعد المتورطة بشكل مباشر في الهجوم". لصالح هذا الخيار، ستكون هناك حقيقة أنه سيتم النظر إليه على نطاق واسع على أنه رد مهم، لكن خطر نشوب حرب، ربما أكبر، بين روسيا وحلف الناتو سيظل قائمًا.

لا تفعلها!

بالنظر إلى أن اتخاذ خطوات إلى الوراء أمر غير مرجح الآن، يبدو أن بايدن في وضع أقوى في الوقت الحالي. ينصح إغناتيوس بالحذر: "نجح كينيدي في أزمة الصواريخ الكوبية لسببين. أولاً، أظهر أنه مستعد للمخاطرة بحرب نووية لوقف تحرك متهور من قبل موسكو. ثانيًا، وجد من خلال قناة سرية طريقة لحفظ ماء الوجه لتجنب الكارثة النهائية. على بايدن أخذ العبر".

في الواقع، حدث شيء مشابه. كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن الولايات المتحدة ترسل رسائل خاصة إلى موسكو منذ شهور، تحذر القادة الروس من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استخدام سلاح نووي. واستشهدت المصادر بالادعاء بأن إدارة بايدن تنتهج عمدًا استراتيجية ردع تسمى "الغموض الاستراتيجي" لإبقاء التهديدات غامضة وغير متوقعة وعدم إعطاء أدلة للكرملين حول كيفية رد واشنطن على أي هجوم.

في مقابلة مع شبكة سي بي إس، خاطب بايدن بوتين مباشرة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة الذرية: «لا تفعل ذلك. لا تفعل ذلك. لن تغير وجه الحرب مثل أي شيء منذ الحرب العالمية الثانية». سنرى ما إذا كان القيصر سيقبل الدعوة.