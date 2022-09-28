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ايلاف من لندن: فيما وجه الكاظمي الى اعتقال مرتكبي قصف الخضراء فقد اعتبر المتحدث باسم الصدر قصف المنطقة الخضراء الاربعاء فتنة، محذر احكام وسياسيي بلده من العودة الى الفساد والتسلط، مؤكدا ان هذه ستكون نهايتهم.

فقد وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم.

وشدد الكاظمي في بيان نقله مكتبه الاعلامي وتابعته "ايلاف" على ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين. ودعا المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر.

وأكد أن الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي؛ مجدداً الدعوة للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي؛ للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي، مشيرا الى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات.

الصدر تبرأ ويعتبرها فتنة

ومن جهته قال صالح محمد العراقي المتحدث باسم الصدر والذي يوصف بوزيره في تغريدة على تويتر "تابعتها "ايلاف" اثر استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد خلال اجتماع لمجلس النواب العراقي اليوم بعد توقف استمر شهرين ان هذا القصف هدفه "إيقاع الفتنة في العراق".

وقال العراقي "نرفض رفضاً قاطعاً استعمال العــنف والســلاح الذي قامت به جهات مجهولة وذلك بقـصف المنطقة الخضراء تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب".

أضاف أنه "حسب الظاهر إن من قام بهذا العمل هو المــحتل وأذنابه من الإرهــاب وفلول البــعث الصــدامي أو جهات تريد النيل من سمعة الإصلاح والمصلحين أو إتهام (الثوار) بذلك".

تغريدة المتحدث بأسم الصدر يتبرأ فيها من قصف المنطقة الخضراء اليوم 28 سبتمبر 2022

وشدد العراقي بالقول "الوطن أغلى من كل شيء.. وإن بسطت يدك لتقـتلني ما أنا بباسط يدي لأقتـلك.. والله ولي المصلحين".

وتعرض محيط المنطقة الخضراء في وقت سابق اليوم إلى قصف بثلاثة قذائف خلال انعقاد جلسة مجلس النواب ما ادى الى اصابة أربعة عناصر من منتسبين الأجهزة الأمنية بجروح متوسطة وتضرر عدد من السيارات ، حيث سقطت قذيفتان في ساحة وقوف سيارات مقابل مبنى البرلمان فيما سقطت الثالث قرب الجندي المجهول في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

من جهتها قالت خلية الاعلام الامني في بيان تابعته "ايلاف" ان المنطقة الخضراء في بغداد تعرضت الى قصف بثلاثة قذائف سقطت الأولى امام مبنى مجلس النواب العراقي والأخرى قرب دار الضيافة اما القذيفة الثالثة سقطت قرب سيطرة القدس مما ادى الى إصابة ضابط و3 من العناصر الامنية بجروح مختلفة اضافة الى أضرار بعدد من العجلات واحد المباني.

الامم المتحدة: الحوار لا الترهيب حل للازمة

من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" اليوم الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف.

وقالت البعثة في بيان مقتضب اثر تعرض المنطقة الخضراء للقصف: "ندعو الجميع إلى الامتناع عن الترهيب والتهديد والعنف".. مضيفة "ان هناك حلول ولكن لكي ترى هذه الحلول النور فان الحوار البناء في أقرب وقت يعد أمرا ضروريا".

الصدر يحذر السياسيين: ان عدتم كما كنتم فانها نهايتكم

وعلى الصعيد نفسه فقد حذر العراقي المتحدث باسم الصدر في تغريدة اخرى القادة والساسة والحكام في بلده من العودة الى الفساد والتسلط مؤكدا ان هذاسيكون نهايتهم ونهاية العراق.

وأبتدأ العراقي تغريدته على تويتر اليوم تابعتها "ايلاف" بالقول "اني لكم من الناصحين" الى القادة والساسة والحكام بل وعوام الناس من أتباعهم "في عراقنا الحبيب الوطن أهم من مناصبكم وكراسيكم وسلطتكم وسلاحكم ومشاريعكم وتجارتكم وأموالكم وأهليكم وقصوركم".

واضاف "فإن كانت تجارتكم وأموال اقترفتموها أهم وأحب عندكم من وطنكم وشعبكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وإن كنتم بعتم وطنكم من أجل ذلك.. فإننا لم ولن نستغن عن الوطن ولن نشارككم ولن نهادنكم ولن نحاوركم على إتمام صفقة الفساد وإرجاع العراق الى المربع الاول والمعادلة الفاشلة التي نهى الله عنها لأنها أضرّت بالوطن ونهت عنها المرجعية حين قالت (المجرب لا يجرب) لا بنفس الأشخاص ولا بنفس النظام ولا بنفس الدستور ولا بنفس الآليات ولا بنفس المليشيات ولا بنفس التبعية ولا بنفس الأسلوب.

واشار الى ان الشعب قد نهى عنها أيضا الشعب الذي ما انفكٌ يتظاهر ويعتصم ويحتج ويضرب عن الطعام.. وأنتم لا تبالون وقد ضاعت كرامته ولقمته وأمنه وحريته وانتهكت سيادته من هنا وهناك.

اصحاب مليارات على حساب الشعب

وزاد "فانتم الان أصحاب رؤوس أموال ضخمة وقد كنتم من قبل اصحاب اعمال بسيطة... فكيف بكم الآن وأنتم أصحاب المليارات والقصور والمزارع والتجارة.. كل ذلك على حساب الشعب المظلوم.. والذي ما إن طالب بلقمته وحقوقه قمعتموه وقتملتموه وما شهداء تشرين وعاشوراء عنكم ببعيد لكن التاريخ يعيد نفسه؛ فقد حكمت بنو أمية: (البعث وكبيره) واليوم يراد لبني العباس أن يتحكموا بمصير شعب عريق.. فإنا لله وإنا اليه راجعون. أفلا تستحون أفلا تتعظون؟!".

وخاطب السياسيين قائلا "فلقد أذيتم شعبكم وعصيتم مراجعكم ودمرتم وطنكم الذي يعاني القحط والجفاف ونقص الأمن والخوف ونشرتم الفساد فجعلتموه سجية وشوهتم سمعة المقاومة والحشد والجهاد بل الدين والمذاهب أجمع".

واضاف المتحدث باسم الصدر انكم "تتقاتلون وطراً ثم تتوافقون على حساب أهلكم وشعبكم.. فهذا بعيد كل البعد عن السياسة .. وحذرفي الختام بالقول "فوالله إن عدتم كما كنتم فإنها نهاية العراق بل ونهايتكم أيضاً.. فاتقوا الله إن كنتم قادرين على ذلك بعد ان اغرتكم الدنيا ولفت حولكم حبائل الشيطان وطابت لكم زخارفه وألاعيبه.. ولات حين مندم".

يشار الى ان العراق يشهد حاليا ازمة سياسية خطيرة منذ الانتخابات المبكرة التي جرت في تشرين الاول اكتوبر 2021 وفاز فيها التيار الصدري بزعامة الصدر وشهدت خسارة قاسية للقوى الموالية لايران التي لجأت الى عرقلة انعقاد جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد يرشح رئيسا لحكومة جديدة ما ادى الى تصاعد الخلافات بين الجانبين وتفجرها عنفا بين مسلحيهما في اشتباكات دامية شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة نهاية آب أغسطس الماضي أوقعت 30 قتيلا إضافة الى 700 مصابا غالبيتهم من القوات الامنية .