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موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن موسكو "لا تسعى" إلى إعادة إحياء الاتحاد السوفياتي بينما تستعد لضم أربع مناطق أوكرانية تحتلها قواتها خلال حفل في الكرملين.

وقال بوتين "الاتحاد السوفياتي انتهى. لا يمكننا إعادة الماضي. ولم تعد روسيا تحتاج اليه. لا نسعى لذلك".

لكنه اتّهم آخر زعماء الاتحاد السوفياتي بـ"تدمير بلدنا العظيم".

جاءت تصريحات بوتين ضمن خطاب ألقاه خلال حفل متلفز للإعلان رسميا عن ضم أربع مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا، حيث نظّمت السلطات الموالية لموسكو استفتاءات سريعة، نددت بها كييف والغرب باعتبارها صورية.

كما اتّهم بوتين في خطابه الغرب بالسعي لتحويل روسيا إلى "مستعمرة".

وقال "الأمر نابع من الأنانية بهدف المحافظة على قوتها (أي الدول الغربية) غير المحدودة. هذه هي الأسباب الحقيقية لهذه الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضدنا.. يريدون جعلنا مستعمرة".

وأضاف "لا يريدون روسيا إطلاقا".

وتابع "الغرب مستعد للدوس فوق كل شيء من أجل المحافظة على نظام الاستعمار الجديد الذي يتيح له التطفل على، وفي الحقيقة، نهب، العالم بأسره".

وأشار إلى أن "تسليم كل الدول سيادتها للولايات المتحدة هو أمر أساسي بالنسبة إليهم".