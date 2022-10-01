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موسكو: دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الجيش الروسي السبت الى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في عدد من المناطق.

وقال قديروف في رسالة على تلغرام "في رأيي أنه ينبغي اتخاذ إجراءات اكثر حزما، وصولا الى إعلان الاحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية محدودة القدرة".

واضاف قديروف القريب من الكرملين والذي كان موجودا الجمعة في موسكو خلال الاعلان الرسمي لضم مناطق أوكرانية الى روسيا، "يجب تنفيذ (العملية العسكرية الخاصة) بكل معنى الكلمة وليس اللهو".

وتابع "ليس ضروريا أن نتخذ قراراتنا مع اخذ (المجتمع الغربي الاميركي) في الاعتبار"، كونه "تحرك الى حد بعيد ضدنا".

لهجة شديدة

وفي رسالة شديدة اللهجة، ابدى قديروف اسفه لكون الجنرال الروسي المكلف العمليات حول مدينة ليمان الكسندر لابين "لم يؤمن الاتصالات والتفاعل والامداد الضروري على صعيد الذخائر" للجنود الذين كانوا يدافعون عن المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي انسحب منها الروس السبت.

وطرح الزعيم الشيشاني الذي يحكم جمهوريته في القوقاز بقبضة حديد، تساؤلات عن الهرمية القيادية داخل الجيش الروسي وعن التقارير التي ترفع الى الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال إن "المحسوبيات في الجيش ستفضي الى أمور سيئة. لا مكان للمحسوبيات في الجيش، وخصوصا في الأوقات الصعبة".

والدينامية الجديدة للقوات الاوكرانية على الأرض منذ باشرت هجومها المضاد بداية ايلول/سبتمبر، دفعت روسيا الى الإسراع في إعلان ضم أربع مناطق اوكرانية الجمعة بعدما قررت تعبئة مئات الآلاف من عناصر الاحتياط المدنيين.