قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن السبت في بيان أن فنزويلا أفرجت عن سبعة سجناء أميركيين لديها "بعد أعوام من الاعتقال غير المبرر".

وقال بايدن "اليوم، بعد أعوام من الاعتقال غير المبرر في فنزويلا، نعيد الى الوطن خورخي توليدو وتوموي فاديل واليريو زامبرانو وخوسيه لويس زامبرانو وخوسيه بيريرا وماثيو هيث وعثمان خان".

وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض في مؤتمر عبر الهاتف إن الأميركيين السبعة هم "حاليا في طريقهم إلى بيوتهم وعائلاتهم في الولايات المتحدة".

والمعتقلون الخمسة الأوائل الذين أعلن بايدن أسماءهم هم كوادر سابقون في الشركة النفطية "سيتغو" وهم أربعة أميركيين ولدوا في فنزويلا وفنزويلي مقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة. وقد دينوا بالفساد وصدرت بحقّهم أحكام بالحبس تراوح بين ثماني سنوات و13 سنة.

و"سيتغو" هي الفرع الأميركي لشركة النفط الفنزويلية العامة.

وفي آذار/مارس أفرج عن نائب رئيس "سيتغو" المكلف العلاقات الاستراتيجية في المجموعة غوستافو كارديناس.

ومنذ توقيفهم في العام 2017 كانوا يعيشون على وقع تقلّب العلاقات بين كراكاس وواشنطن.

وأدت هذه القضية إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة التي طالبت مرارا بالإفراج عن المعتقلين.

وبحسب المنظّمة غير الحكومية "فورو بينال" المتخصصة في حقوق الإنسان وشؤون السجون، يعد كوادر "سيتغو" الستة من بين 251 "سجينا سياسيا" في فنزويلا.