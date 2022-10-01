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نيويورك: سُمح للاميركي الايراني باكر نمازي (85 عاما) الذي علق في ايران بعدما اعتقل فيها بمغادرة البلاد، فيما افرج عن ابنه الموقوف سياماك، وفق ما اعلن السبت الامين العام للامم المتحدة وأحد المحامين المعنيين بالملف.

وقال محامي الرجلين جاريد غينسر في بيان "إنها مراحل أولية اساسية، لكننا لن نتوقف ما دام نمازي وابنه غير قادرين على العودة معا الى الولايات المتحدة ولم ينته كابوسهما الطويل".