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نيودلهي: أعلنت الهند أن طائرات مقاتلة تابعة لها واكبت الاثنين طائرة ركاب ايرانية في أجوائها بعدما تلقت إنذارا بوجود قنبلة على متنها قبل أن يتضح أنه خاطئ.

وقال بيان صادر عن سلاح الجو الهندي إن طائرات مقاتلة هندية "أقلعت وواكبت الطائرة (الايرانية) من على مسافة آمنة. وقد عُرض على الطائرة أولا خيار الهبوط في جايبور ثم في شانديغار"، في إشارة إلى مطارين شمال الهند.

وأضاف البيان أن الطيار لم يبد استعدادا لتحويل مسار الرحلة الى أي من المطارين، ولاحقا تم تلقي تعليمات بتجاهل الإنذار.

وأورد البيان أنه "بعد فترة تم تلقي تنبيهات من طهران بتجاهل إنذار القنبلة، وواصلت الطائرة رحلتها الى وجهتها النهائية".

وكانت طائرة الإيرباص "آي 340" التابعة لشركة "ماهان اير" الإيرانية متوجهة من طهران إلى غوانغتشو في الصين.

وأظهرت مواقع تعقب الرحلات الجوية أن الطائرة قامت بالدوران مرات عدة في الجو غرب العاصمة الهندية نيودلهي قبل أن تحلق شرقا نحو وجهتها النهائية.