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طوكيو: أصدرت السلطات اليابانية صباح الثلاثاء تحذيراً إلى سكّان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً.

وقالت الحكومة في بلاغ صدر في الساعة 7:29 (22:29 ت غ الإثنين) إنّ "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".

من ناحيتها أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية إن إتش كي أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.