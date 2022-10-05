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إيلاف من دبي: كرم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس اتحاد الصحافة الخليجية خالد المالك بمنحه جائزة “شخصية العام الإعلامية”؛ تقديراً لمسيرة مهنية طويلة امتدت على مدار نحو خمسة عقود أمضاها في خدمة الصحافة العربية، وإثراء المشهد الإعلامي العربي، ولما قدمه من إسهامات جليلة في دعم مسيرة الصحافة السعودية، حيث صدر له أكثر من 17 مؤلفاً، أغلبها في مجال الصحافة والإعلام.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمه نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي في دورتها الـ21 أمس، تزامناً مع فعاليات للدورة العشرين لمنتدى الإعلام العربي, بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف وقيادات المؤسسات الصحافية والإعلامية العربية والعالمية، وكبار الكُتَّاب وصُنّاع الإعلام في العالم العربي. وهنّأ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجوائز الإعلام العربي وضمن محاورها الثلاثة وما تشمله من فئات تغطي مختلف القطاعات الإعلامية الصحافية والمرئية والرقمية, حاثاً على مواصلة مسيرة الإبداع وتقديم منتج إعلامي على مستوى رفيع من التميز يعود بالنفع على المجتمع ويخدم مصالحه، مؤكداً الهدف الأسمى للجائزة نحو تعزيز دور الإعلام في تمكين الإنسان العربي من تحقيق الريادة في ركب التطور العالمي

خالد المالك رئيس التحرير الأقدم في السعودية

لخالد المالك مسيرة كبيرة في الصحافة السعودية يذكر أنه درس المرحلة الابتدائية في مسقط رأسه "الرس". أكمل دراسته المتوسطة والثانوية في مدينة الرياض تلقى دورات تعليمية في كل من المملكة وأمريكا. عمل موظفاً في وزارة التجارة وديوان المظالم. بدأ العمل في الصحافة محرراً في كل من صحيفة الرياض واليمامة والجزيرة . بعد ذلك تولى رئاسة تحرير صحيفة الجزيرة في عام ١٩٧٢ للميلاد، ولمدة ثلاثة عشر عاماً تقريباً، تحولت خلال رئاسته لها من صحيفة أسبوعية إلى صحيفة يومية.