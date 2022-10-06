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بانكوك: قُتل 30 شخصًا على الأقلّ بينهم أطفال بعدما اقتحم رجل مسلّح بمسدس وسكين داراً لحضانة الأطفال في شمال شرق تايلاند، حسبما أفادت الشرطة الخميس.

وقال الناطق باسم الشرطة الوطنية أشايون كرايثونغ لوكالة فرانس برس إن الهجوم حصل في مقاطعة نونغ بوا لا فو ومنفّذ الهجوم، وهو شرطي سابق يبلغ من العمر 34 عامًا، ما زال طليقًا. وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 20 شخصًا.