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دمشق: أعلن التلفزيون السوري الرسمي الخميس أن مروحيات عسكرية أميركية نفذت عملية انزال في شمال شرق سوريا أسفرت عن مقتل شخص.

وأشار التلفزيون إلى أن العملية التي نفذها "الاحتلال الأميركي" ليل الأربعاء الخميس وقعت بالقرب من محافظة الحسكة. وأشارت القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط، في حديث مع وكالة فرانس برس، إلى أن لا معلومات فورية لديها حول الموضوع.