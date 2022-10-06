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أيلاف من لندن : وسط مخاوف العراقيين من تجدد أقتتال بين المليشيات الشيعية فقد دعا الصدر الكاظمي الى لجم ارهاب المليشيات الموالية لايران.

ودعا صالح محمد العراقي المتحدث بأسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والملقب بوزيره القائد العام للقوات المسلحة "مصطفى الكاظمي" إلى كبح جماح ميليشيات عصائب أهل الحق المرتبطة بأيران ايديولوجيا وتمويلا وتسليحا بزعامة قيس الخزعلي و"أمثالها" من المليشات الموجهة من قبل الحرس الثوري الايراني والمنتمية للحشد الشعبي ضمن منظومة القوات العراقية المسلحة العراقية .. والتي أكد الصدر انها "لاتعرف غير الارهاب وألمال والسلطة".

تغريدة المتحدث باسم الصدر الخميس في 6 اكتوبر 2022 عن اعتداءات المليشيات الموالية لايران وارهابها

الصدر يجمد فصيله المسلح

واشار مساعد الصدر في تغريدة على "تويتر" اليوم تابعتها "ايلاف الى انه بدوره "ولدرء الفتنة في محافظة البصرة" الجنوبية .. فانه يعلن "تجميد سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين الغربية في مدينة سامراء وماحولها أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي" الكاظمي. والسرايا هي الفصيل المسلح للتيار الصدري.

وحذر من انه بخلاف ذلك سيتخذ اجراءات أخرى في حينها من دون ذكرها.. مضيفا ان "ترهيب واخافة المدنيين وارعابهم أمر محرم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع".

يشار الى ان البصرة شهدت فجر الثلاثاء الماضي اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط خسائر بشرية بحسب شهود عيان اكدوا اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة، قرب مبنى مجمع القصور الحكومية التي تضم مقر مليشيا الحشد الشعبي، ومليشيا عصائب أهل الحق للخزعلي.

وقال مصدر أمني أن الاشتباكات تدور بالأصل بين عشائر لديها أبناء معتقلين من قبل مليشيا العصائب ضمن الحشد الشعبي.. مبينا أن أهالي هذه العشائر طالبوا بالإفراج عن أبنائهم عدة مرات لكن الحشد لم يستجب لذلك.

وأوضح المصدر أن عدة صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون سقطت على مجمع القصور الرئاسية ما أسفر عن خسائر في صفوف المليشيات وتدمير عدد من السيارات التابعة لهم.

الخزعلي يأسف

من جهته رد الأمين العام لمليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي على تغريدة المتحدث بأسم الصدر معبرا عن أسفه إزاء ما أسماه تكرار الإساءة الشخصية بحقه من قبل "وزير القائد" صالح محمد العراقي المتحدث باسم الصدر.

وقال الخزعلي في تغريدة تابعتها "ايلاف" ان محافظة البصرة عاشت خلال الايام الماضية اوقاتا عصيبة من ترويع الناس وتهديد امنهم وممتلكاتهم داعيا الى "حصر السلاح بيد الدولة .

تغريدة الخزعلي الخميس 6 اكتوبر 2022 حول صدامات البصرة والسلاح المنفلت

وأشار الخزعلي الى انه "مـن أجل الحفاظ على سلامة أهلنا وعشائرنا الكريمة وحفظ الدماء البريئة وتغليبا للمصلحة العامة في الحفاظ على السـلم الأهـلـي نجـدد الدعـوة إلى حصـر الـسلاح بيـد الدولة وأن لا تأتمـر القـوات الأمنية بكافة مسمياتها الثانوية إلا بأمر القائد العـام للقوات المسلحة".

واضاف انه "في حال استمرار المخالفات وعدم الإلتزام فإنني أدعو الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ إجـراءات رادعة وحاسمة وتطبيق القانون وفرض النظام على الجميع دون استثناء".

الاطار الشيعي يحشد لتظاهرات وسط مخاوف اقتتال

على صعيد الخلافات بين التيار الصدري والقوى الشيعية الموالية لايران ضمن الاطار التنسيقي فقد اعلنت اللجنة التحضيرية للحراك الجماهيري للاطار عن البدء باستعدادات لتنظيم تظاهرة للضغط على الأطراف السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة "كاملة الصلاحية".

وقالت اللجنة في بيان تابعته "ايلاف" إن "التظاهرة تهدف إلى إنهاء الفوضى والانفلات الأمني ومحاسبة المفسدين وانجاز موازنة العام المقبل والحد من الغلاء المعيشي ومخاطر الازمة الاقتصادية المقبلة والاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح لرئاسة الحكومة" منوهة الى ان زمان ومكان التظاهرات سيعلن لاحقاً.

وجاء ذلك وسط مخاوف من تجدد الاقتتال المسلح بين الطرفين مثلما حدث في داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد في 29 أغسطس الماضي حين اصطدم انصارهما باقتتال مسلح دام اسفر عن مقتل 35 عنصرا منهما واصابة العشرات من افراد القوات الامنية التي حاولت الفصل بين المتقاتلين.