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موسكو: قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي اقترح فيها على "حلف شمال الأطلسي" شن ضربات وقائية ضد روسيا "تؤكد الحاجة" لما سماه "عملية خاصة" في أوكرانيا، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي نقاش مع "معهد لوي"، مركز أبحاث أسترالي، قال زيلينسكي إنه يعتقد أن الضربات ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية، ولم يخض في التفاصيل حول نوع الضربات التي يقصدها، ولم يشر إلى أي حاجة لشن ضربات نووية.