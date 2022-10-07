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إيلاف من بيروت: "هؤلاء الرجال لم يناموا ليالي عديدة". هذا ما قاله غلام حسين محسني إيجي، رئيس القضاء في الجمهورية الإسلامية، عن قوات الأمن الإيرانية في مقطع فيديو تم تسريبه مؤخرًا. على الرغم من سعيه إلى إنهاء سريع للاحتجاجات التي هزت البلاد، فإن الجهاز القمعي للجمهورية الإسلامية لم ينتصر بعد في حرب الإرادات ضد شعبه. في مقطع آخر، يُنظر إلى الجنرال حسين أشتري، قائد قوات إنفاذ القانون الإيرانية، وهو يحاول رفع معنويات ضباطه بالقول إنه لا ينبغي أن يكون لديهم أدنى شك بشأن المهمة التي تنتظرهم. حتى الآن، قُتل 133 إيرانيًا وتم اعتقال أكثر من 3000 شخصًا في التظاهرات التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد. لكن الاحتجاجات مستمرة.

بسبب القتل الوحشي الذي قامت به شرطة الأخلاق بحق محسة أميني البالغة من العمر 22 عامًا بزعم انتهاكها قوانين الحجاب الإلزامي، فإن التكرار الأخير لاحتجاجات الشوارع في إيران يستعير ويتعارض مع الماضي القريب. على عكس احتجاجات الحركة الخضراء في عام 2009، التي أعقبت التزوير في الانتخابات، فإن نصف العقد الماضي من النشاط الاحتجاجي الإيراني المتزايد ليس مرتبطًا بأي فصيل أو عنصر من النظام. تجلى ذلك في الشعارات التي رُددت في الاحتجاجات، مثل "الإصلاحيون، المتشددون، الرقصة انتهت!".

تطور حاسم

بدلاً من ذلك، تبني هذه الاحتجاجات على التطور الحاسم للتظاهرات والإضرابات العمالية منذ عام 2009 بعيدًا عن الإصلاح ونحو الثورة. بدءًا من أواخر عام 2017، بدأ الإيرانيون في اغتنام كل فرصة متاحة للانتقال من "المقاومة السلبية" إلى المقاومة النشطة. كان هذا ولا يزال يتم من خلال استخدام القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وحتى الأمنية كوسيلة للطعن في الجمهورية الإسلامية، وبذلك، إبراز نقطة سياسية أكبر حول رغبة الإيرانيين في تشكيل حكومة تمثيلية بما يتماشى مع رغباتهم. القيم والمصالح.

في نوفمبر 2019، نزل الإيرانيون إلى الشوارع رداً على ارتفاع أسعار الغاز، لكن شعاراتهم وأهدافهم لم تكن تتعلق بالاقتصاد الكلي. بينما فشل البعض في الغرب في فهم ذلك، لم يواجه حكام إيران مثل هذا الشلل في التحليل. اختبأوا وراء انقطاع الإنترنت، ورد أن قوات الأمن قتلت 1500 متظاهر في غضون أيام. ومع ذلك، خرج الإيرانيون للاحتجاج بعد أقل من شهرين عندما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة ركاب مدنية، ما أسفر عن مقتل 176 راكبًا. إن تواتر الاحتجاجات السياسية الإيرانية وحجمها ونطاقها المتزايد، والعنف الذي تستخدمه السلطات ضد المتظاهرين، واستعداد السكان للرد والاستمرار في انتهاك الخطوط الحمراء، كلها أمور مفقودة في سياسة واشنطن المتمحورة حول الاتفاق النووي لسياسة إيران.

قد يكون لنجاح الحركة الاحتجاجية الإيرانية أو حتى تأكل قوة الجمهورية الإسلامية عواقب وخيمة على الاستقرار في الشرق الأوسط وتعود إلى الميزة الاستراتيجية لأميركا إذا تم دعمها بشكل صحيح وحذر. بعد كل شيء، لم تخجل الجمهورية الإسلامية أبدًا من إخفاء عداوتها لأميركا - "الشيطان الأكبر" - ورغبتها في إحباط السياسة الأميركية. هذا صحيح بشكل خاص في سياق مكافحة الإرهاب، بالنظر إلى الدعم المادي الإيراني لوكلاء الإرهاب - الذين وصفتهم طهران بـ "محور المقاومة" - في أماكن مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن وغزة، وكذلك من خلال النموذج الأكثر أهمية: المنافسة بين القوى العظمى، حيث تنشغل طهران في توطيد العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع الصين وروسيا.

سياسة من 10 نقاط

مع عدم وجود احتمال للإصلاح، تقدم الاحتجاجات الإيرانية لواشنطن فرصة للقيام بعمل جيد من خلال فعل الخير. إليك خطة من عشر نقاط للقيام بذلك بالضبط. أولاً، يجب على إدارة بايدن الابتعاد عن المفاوضات النووية، مهما كانت غير مباشرة، مع تركيز طهران على إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. ما دامت خطة العمل الشاملة المشتركة على الطاولة، ستعلم طهران أن الضغط الدولي سيتلاشى في نهاية المطاف. الاتفاق النووي الذي يفشل في عرقلة طريق إيران نحو امتلاك سلاح نووي بشكل كامل ودائم هو، في أفضل أوقاته، صفقة للأمن القومي الأميركي. لكن وجود نفس الصفقة يوفر لنظام مثل الجمهورية الإسلامية مكاسب مالية غير متوقعة تقدر بتريليون دولار أميركي بحلول عام 2030 هو مجرد حماقة. إن تمكين تدفق مثل هذا التمويل مقابل تنازلات محدودة وقابلة للتراجع عن عناصر مختارة من البنية التحتية الذرية لإيران، سوف يؤدي إلى نفط الجهاز القمعي الذي قتل محساء أميني ومواطنيها المحتجين. كما سيسمح لطهران بدعم فيلقها الأجنبي بشكل أفضل، وبالتالي ضمان المزيد من إراقة الدماء في إيران وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ثانيًا، على واشنطن التحرك لعزل الجمهورية الإسلامية سياسيًا من طريق الضغط، وإزالتها من المنظمات الدولية أو توجيه اللوم إليها مع الضغط أيضًا على الحلفاء لقطع علاقاتهم الدبلوماسية الثنائية أو تخفيضها. لئلا ننسى، كانت هناك عدة مرات على مدى العقود الأربعة الماضية عندما استدعت الدول الأوروبية سفراءها من طهران. وبالتالي، فإن السلسلة الأخيرة من المحاولات والتصريحات والمزيد من الحلفاء الأميركيين هي موضع ترحيب، ولكن يمكن عمل المزيد. يجب عدم السماح لإيران بالاحتفاظ بمقعدها مجانًا في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، يمكن واشنطن أن تعمل مع شركاء لدعم إنشاء هيئة تحقيق، على النحو الذي أوصى به الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، "من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي التي ارتكبتها السلطات الإيرانية".

تصنيف إرهابي

ثالثًا، بعد تصنيفها مؤخرًا لشرطة الآداب الإيرانية والقادة العسكريين المختارين لتمكين حملة الجمهورية الإسلامية، على إدارة بايدن الشروع في حملة تصنيف جماعية. تهدف هذه العقوبات إلى تسمية مضطهدي الشعب الإيراني وفضحهم ومعاقبتهم، ويمكن أن تستهدف قادة الحراس أو القوات المسلحة الليبية أو الباسيج شبه العسكرية أو حتى قادة الحرس الثوري الإسلامي على المستويين الإقليمي والمحلي. على وجه التحديد، يمكن تشديد العقوبات لاستهداف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، وكلاهما مدرج حاليًا على القائمة السوداء لوزارة الخزانة، لكن ليس بسبب الجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان. يمكن أيضًا تمديد العقوبات لتشمل ركائز أخرى للنظام حيث قد تكون هناك علاقة مالية أو مؤسسية لدعم جهاز القمع الإيراني. على واشنطن مشاركة معلوماتها حول هذه الكيانات مع شركائها الدوليين الذين يمتلكون أو يطورون سلطات عقوبات مستقلة. يمكن بعد ذلك أن تكون حملة التصنيف والمساءلة الجماعية "متعددة الأطراف" ضد الحرس الثوري الإيراني ومسؤولي النظام ومنتهكي العقوبات وغيرهم ممن يساعدون آلة القمع في الجمهورية الإسلامية.

رابعًا، بناءً على حملة التصنيفات الجماعية، على الإدارة استخدام سلطات وزارة الخارجية الحالية بموجب قانون التخصيصات لعام 2021 لمنع دخول منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين وأسرهم إلى الولايات المتحدة. بعيدًا عن أي حظر شامل للتأشيرة كان موجودًا في ظل الإدارة السابقة، يمكن أولاً تطبيق هذه العقوبة على الأفراد المدرجين في القائمة السوداء لوزارة الخزانة حيث قد يكون هناك أساس إثباتي لعقوبات حقوق الإنسان. ويمكن واشنطن أن تبدأ حوارًا مع الشركاء الدوليين حيث نجحت في مشاركة معلومات استهداف العقوبات لحملهم أيضًا على التفكير في حظر التأشيرات ضد نفس الأشخاص وعائلاتهم. والنتيجة النهائية ستكون شبكة آخذة في الاتساع أو "منطقة محظورة" لمنتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين وعائلاتهم.

خامسًا، مع عدم تباطؤ السياسة الدولية ودورات الأخبار المحلية في أي وقت قريب، على إدارة بايدن العمل على زيادة دعمها الخطابي للمتظاهرين الإيرانيين وإبقاء الأضواء على حملة القمع التي تشنها الجمهورية الإسلامية. بالاعتماد على كتاب قواعد اللعبة الذي استخدمه سلفه خلال الاحتجاجات في عامي 2018 و2019، يمكن بايدن وغيره من كبار المسؤولين احتضان وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية بقوة لتضخيم دعمهم للشعب الإيراني وتذكير المتظاهرين بأن واشنطن تقف إلى جانبهم. كلما ذكر المسؤولون الأميركيون أسماء ضحايا قمع النظام، كلما عرف الشعب الإيراني أن محنتهم لم يتم تجاهلها أو نسيانها.

توفير الانترنت

سادساً، على الإدارة الأميركية دعم الجهود المبذولة لتزويد الشعب الإيراني بالوصول إلى الإنترنت غير الخاضع للرقابة عبر الأقمار الصناعية. نظرًا لأن الإيرانيين يعتمدون بشكل متزايد على الإنترنت وتطبيقات الوسائط الاجتماعية والاتصالات المحمولة لتنظيم ومشاركة فظائع النظام مع العالم الخارجي، فقد حسنت الجمهورية الإسلامية قدراتها السيبرانية المحلية لفرض الرقابة على الإنترنت وخنقه أو حجبه. مع ورود تقارير عن أن 80 في المئة من الإيرانيين يستخدمون بالفعل شبكات افتراضية خاصة (VPN) وتقنيات مكافحة التصفية قبل بدء الاحتجاجات، أصبحت التدابير المتخذة لضمان الاتصال الآن ركيزة أساسية.

سابعًا، تثير الجولة الأخيرة من تصنيفات وزارة الخزانة ضد شبكات تهريب البتروكيماويات والنفط في طهران الآمال في أنه على الأقل، قد تتحرك واشنطن نحو تطبيق أكبر لعقوبات العقوبات التي ورثتها، وحتى وقت قريب، قررت السماح بالضمور. منذ مايو، أصدرت وزارة الخزانة هذه العقوبات ضد الشبكات التي تدعم منتجي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين غير المشروعين والممولين والشاحنين لتتناسب مع حزمة عقوبات واحدة كل شهر. في حين أن هذه الإجراءات لم تكن كافية للحصول على تنازلات نووية إيرانية أو تعزيز التغيير في السلوك، فإن التركيز بشكل أكبر على صادرات البتروكيماويات الإيرانية أمر بالغ الأهمية نظرًا لأهميتها للنظام. يجب أن تتأكد الإدارة من أن الوكالات ذات الصلة تتعقب هذه الشحنات حتى تتمكن واشنطن من التحرك لمصادرة الشحنات الإيرانية غير المشروعة، حيثما كان ذلك ممكنًا وضمن النطاق الكامل للقانون.

ثامناً، تمتلك الولايات المتحدة والعديد من شركائها الدوليين قدرات إلكترونية مهمة يمكن استخدامها لمساعدة المحتجين. إضافة إلى استهداف أنظمة القيادة والسيطرة في طهران من الخارج، يمكن واشنطن مساعدة المحتجين في جهودهم للانتقال من سلطة الشارع إلى قوة الإضراب. في الوقت الحاضر، يواجه المتظاهرون تحديات في الحفاظ على حركة كماشة ضد النظام. الإضرابات العمالية مستمرة حاليًا في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء إيران، لكنها تتحرك ببطء نحو قطاع الخدمات. يهدد العمال في القطاعات الإستراتيجية، مثل قطاع الطاقة، الآن بالإضراب عن العمل. قد يؤدي تعطيل عمليات هذه القطاعات الرئيسية إلى إعطاء دفعة تمس الحاجة إليها للعمال وتهديد النظام. بترولكانت الإضرابات عاملاً حاسمًا ضاعف من قوة الشارع في احتجاجات 1978-1979 التي أطاحت بالنظام الملكي البهلوي في إيران.

آلة قمع مجهزة

تاسعاً، بينما يحارب المتظاهرون آلة قمع مجهزة تجهيزاً جيداً، محتمل أن تمتلك واشنطن وشركاؤها معلومات استخباراتية بالفعل من خلال الإشارات والصور التي يمكن مشاركتها مع المحتجين عبر المعارضة الإيرانية. على وجه التحديد، إذا كانت قواعد الباسيج، والحرس الثوري الإيراني، والجيش اللبناني خاضعة للمراقبة، فإن المعلومات المتعلقة بنشر القوات من هذه المواقع يمكن أن تكون مفيدة للمتظاهرين الإيرانيين.

عاشرًا، بينما تواصل الجمهورية الإسلامية حملتها القمعية على الإيرانيين في الداخل، كانت تتطلع إلى الخارج لإظهار قوتها. للمرة الثالثة منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر، هاجمت إيران مواقع كردية في شمال العراق. لكن، على عكس الغارتين الأولتين، في الغارة الثالثة، أطلق الحرس الثوري الإيراني 73 صاروخًا باليستيًا على عدة مواقع في كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا. يمثل هذا ثاني عملية صاروخية باليستية إيرانية ضد شمال العراق في عام 2022، كانت الأولى في مارس ضد منزل أحد أقطاب النفط الكردي، الذي زعمت طهران أنه موقع إسرائيلي. حتى أن العملية الأخيرة أودت بحياةلمواطن أميركي، لكن طهران لم تتلق حتى الآن سوى إدانة من واشنطن.

في نهاية المطاف، كان الشعب الإيراني وسيظل حاكم مصيره. لكن بعد ثلاثة أسابيع، هناك شيء واحد واضح: الشعب الإيراني يستحق المزيد من الدعم. توفر هذه الاستراتيجية لواشنطن وسيلة للابتعاد عن الهامش وإظهار، بطرق تتفق مع مصالح الأمن القومي الأميركي، أنها تقف مع الشعب الإيراني في الممارسة العملية، وليس فقط من حيث المبدأ.