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واشنطن: هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة الفائزين بجائزة نوبل للسلام من بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا لدفاعهم عن حقوق الإنسان في مواجهة "الترهيب والقمع".

وقال بايدن في بيان "يذكرنا الفائزون بجائزة نوبل للسلام هذا العام بأنه حتى في أيام الحرب المظلمة وفي مواجهة الترهيب والقمع، لا يمكن القضاء على الرغبة الإنسانية المشتركة في الحقوق والكرامة".

وأضاف "هذه الأرواح الشجاعة... بحثت عن الحقيقة وأبلغت العالم بالقمع السياسي ضد مواطنيها - عبر الحديث علنا والمقاومة والمثابرة رغم تهديدات من أرادوا إسكاتها".

مُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2022 للناشط البيلاروسي أليس بيالياتسكي الذي لا يزال في السجن في بلاده، ومنظمة "ميموريال" غير الحكومية الروسية التي قررت السلطات حلها، و"مركز الحريات المدنية" الأوكراني.