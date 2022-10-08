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ليما: طلبت هايتي "مساعدة دولية" للتصدي للعصابات الإجرامية التي تسبب أزمة أمنية تعجز الشرطة عن احتوائها، وفق ما أفاد سفير هايتي في الولايات المتحدة بوكشيه إدمون وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال إدمون على هامش الجمعية العامة لمنظمة الدول الأميركية في ليما "أستطيع أن أؤكد أننا طلبنا المساعدة من شركائنا الدوليين"، مضيفاً "هذه قضية أمنية لا تستطيع شرطتنا الوطنية التعامل معها بمفردها".

وأكد الدبلوماسي أن المساعدة طلبت رسمياً الخميس وأن هايتي تنتظر "المجتمع الدولي والشركاء الدوليين ليقرروا الشكل الذي ستتخذه".

"مساعدة عاجلة"

وتبنى مجلس الوزراء الهايتي قراراً الخميس يمنح رئيس الوزراء أرييل هنري تفويضاً "بالتماس والحصول من شركاء هايتي الدوليين على دعم فعال عبر النشر الفوري لقوة مسلحة متخصصة بأعداد كافية لوقف الأزمة الإنسانية في أنحاء البلاد والناتجة من بين أمور أخرى عن انعدام الأمن الناجم من الأعمال الإجرامية للعصابات المسلحة ورعاتها".

ونشر القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية هايتي الجمعة.

من جهته قال الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو الخميس عبر تويتر إنه ينبغي على هايتي أن تطلب "مساعدة عاجلة" من المجتمع الدولي "لحل الأزمة الأمنية"، مؤكداً أنه كرر ذلك خلال اجتماعه مع وزراء خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن وكندا ميلاني جولي وهايتي جان فيكتور جينوس.

وأكد إدمون أنه "إذا تمكنا من الحصول على المساعدة اليوم، فسيكون ذلك القرار الأفضل. نريدها في أقرب وقت ممكن لأننا لا نستطيع الانتظار".

مأساة إنسانية تختمر

وتشهد هايتي أعمال شغب ونهب واحتجاجات منذ أن أعلنت الحكومة رفع أسعار البنزين في أيلول/سبتمبر.

وتعاني الشرطة الهايتية من ضعف إمكاناتها منذ أعوام، ويبلغ عديد قواتها نحو 10 آلاف عنصر فقط.

وتابع إدمون "هناك مأساة إنسانية تختمر، إذ علينا أيضاً أن نتعامل مع عودة ظهور مشكلة الكوليرا". ونتيجة أزمة الوقود "المستشفيات لا تعمل، ولا يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدرسة... إنها مشكلة إنسانية".

وقال بلينكن الخميس عبر تويتر إنه التقى في ليما نظيره الهايتي وأكد له "الدعم الثابت" للولايات المتحدة.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي "نظل ملتزمين مساعدة هايتي على استعادة الأمن والنظام الديموقراطي حتى يكون لكل الهايتيين مستقبل أفضل".