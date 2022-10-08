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موسكو: أعلن محققون روس السبت سقوط ثلاثة قتلى بعدما انفجرت شاحنة على الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا والبر الرئيسي الروسي، مضيفين بأنه لم يتم بعد تحديد هوية صاحب المركبة.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية في بيان "بحسب المعلومات الأولية، قتل ثلاثة أشخاص" رجّحت بأن يكونوا "ركاب سيارات كانت قرب الشاحنة المنفجرة".