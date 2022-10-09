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إيلاف من الرباط:عفا العاهل المغربي الملك محمد السادس على مجموعة من الأشخاص،منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح(افراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 672 شخصا،حسب ما ذكر بيان لوزارة العدل المغربية.

وجاء العفو الملكي بمناسبة ذكرى المولد النبوي.ويوجد ضمن الاشخاص المشمولين به مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب أو التطرف، بعدما أعلنوا بشكل رسمي، حسب البيان، تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 9 سجناء .

وجاء العفو الذي شمل هذه المجموعة على النحو التالي:العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 5 سجناء ، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 4 سجناء.

وذكر بيان وزارة العدل أن عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال بلغ 508 سجين، وان العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن شمل 10 سجناء.في حين جرى التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 488سجينا.وجرى تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 10 سجناء.

وبالنسبة للمستفيدين من العفو الملكي الذين يوجدون في حالة سراح ( افراج) فقد بلغ عددهم 155 شخصا موزعين كالتالي:

العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 61 شخصا،و العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 15 شخصا، والعفو من الغرامة لفائدة 72 شخصا ،والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7أشخاص.



