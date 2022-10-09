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سيول: أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الاثنين بأن عمليات إطلاق الصواريخ التي نفذتها بيونغ يانغ في الأسابيع الأخيرة كانت اختبارات "نووية تكتيكية" أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون رسمياً.

وذكرت الوكالة أن "وحدات الجيش الشعبي الكوري المسؤولة عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية نظمت تدريبات عسكرية من 25 أيلول/سبتمبر إلى 9 تشرين الأول/أكتوبر بهدف اختبار وتقييم قدرة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد، وهو ما يمثل تحذيراً شديداً للأعداء".