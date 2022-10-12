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كييف (أوكرانيا): قتل سبعة أشخاص وجرح ثمانية آخرون في قصف روسي طال سوقا في مدينة أفدييفكا بشرق أوكرانيا قرب خطوط الجبهة، حسبما أعلن حاكم المنطقة.

وأكد حاكم دونيتسك، بافلو كيريلنكو على منصة تلغرام للتواصل الاجتماعي "مقتل سبعة أشخاص على الأقل وجرح ثمانية نتيجة القصف صباحا على أفدييفكا. ضرب الروس السوق المركزي حيث كان يتواجد آنذاك العديد من الأشخاص".