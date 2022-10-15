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أثينا: عثر على شخص متوفى بينما ما زال اثنان في عداد المفقودين السبت بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات في جزيرة كريت اليونانية، وفق ما أفاد عناصر جهاز الطوارئ.

وعلق الشخص المتوفى، وهو رجل في الخمسينات من العمر، داخل سيارته بينما بدأت الأمطار تهطل في الجزيرة الواقعة في جنوب اليونان.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن أضرار واسعة لحقت بالقرى الساحلية حيث غمرت المياه الشوارع وجرفت كل شيء في طريقها.

وذكرت أجهزة الطوارئ بأن امرأة أصيبت بجروح طفيفة عندما علقت هي أيضا داخل سيارة.

وما زالت تسع مركبات حاصرتها المياه بانتظار عمليات الإنقاذ.

كما علق ثمانية سياح وحارس أمن في متحف الآثار في بلدة سيتيا السياحية.

التغير المناخي

وأفاد رئيس بلدية سيتيا قناة "سكاي تي في" أن "الوضع خارج عن السيطرة وظواهر (الطقس) في المنطقة استثنائية".

ويفيد علماء بأن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية يفاقم أحوال الطقس الصعبة مثل موجات الحر والجفاف التي شهدتها بلدان عدة، ويحذرون من أن هذه الظروف ستصبح أكثر تكراراً وشدة.

وحض المسؤول الرفيع في منطقة إيراكليو نيكوس سيريغوناكيس السكان على الحد من تحركاتهم. وقال "إنه يوم صعب".