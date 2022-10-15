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نيودلهي: أعلنت الهند أنها اختبرت بنجاح الجمعة صاروخا بالستيا أطلق من أول غواصة صُنعت محليًا وتعمل بالطاقة النووية، كما أعلنت وزارة الدفاع الهندية.

ويجعل اختبار "قدرة الردع النووي" هذا الهند واحدة من ست دول - إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين - مزودة بقدرات نووية ضاربة ولشن هجمات مضادة برا وبحرا وجوا.

من جهة أخرى، يؤكد اختبار صاروخ بالستي أطلق من غواصة "صنعت في الهند" على تقدم هذا البلد على طريق إنتاج معداته العسكرية الخاصة.

والدولة الآسيوية العملاقة واحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم وما زالت تعتمد على شراء المعدات من موسكو، أكبر وأقدم مورد عسكري لها منذ عقود.

كفاءة الطاقم

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن عملية الإطلاق "مهمة لإثبات كفاءة الطاقم والتحقق من حسن تشغيل" برنامج الغواصة النووية القاذفة للصواريخ البالستية الذي يشكل "عنصرا أساسيا في قدرة الردع النووي الهندية".

وأكد نجاح "كل المعايير التشغيلية والتقنية لنظام التسليح" الذي أطلق من الغواصة "آي إن إس أريهانت" في خليج البنغال.

خاضت الهند عددا من الحروب وتشهد نزاعات حدودية منذ فترة طويلة مع جارتيها باكستان والصين اللتين تمتلكان أسلحة نووية.

وكشفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مؤخرا عن الدفعة الأولى من مروحيات هجومية هندية الصنع مصممة للاستخدام في المناطق المرتفعة مثل جبال الهيمالايا حيث اشتبكت قواتها مع الصين في 2020.

وفي ايلول/سبتمبر، أطلقت أول حاملة طائرات محلية الصنع "آي ان اس فيكرانت" في خطوة مهمة في الجهود المبذولة لمواجهة النفوذ العسكري الصيني المتزايد في المنطقة.

وحاملة الطائرات هذه واحدة من أكبر السفن الحربية في العالم ويبلغ طولها 262 مترًا ووضعت في الخدمة بعد 17 عامًا من البناء والاختبارات.