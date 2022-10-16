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تسبب انفجار بمنجم للفحم في شمالي تركيا في مقتل أكثر من 40 شخصاً حتى الآن، وأدى إلى محاصرة آخرين داخل المنجم.
وأكدت السلطات أن 15 شخصاً لا يزالون محاصرين على عمق مئات الأمتار داخل المنجم، الواقع في منطقة أماسرا، على ساحل البحر الأسود.
وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوغة، إن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال 11 شخصاً.
ولم تتوصل السلطات بعد إلى سبب الانفجار.
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