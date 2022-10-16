عمال الإنقاذ يشاركون في عمليات بحث عن ناجين بعد الانفجار
Reuters

تسبب انفجار بمنجم للفحم في شمالي تركيا في مقتل أكثر من 40 شخصاً حتى الآن، وأدى إلى محاصرة آخرين داخل المنجم.

وأكدت السلطات أن 15 شخصاً لا يزالون محاصرين على عمق مئات الأمتار داخل المنجم، الواقع في منطقة أماسرا، على ساحل البحر الأسود.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوغة، إن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال 11 شخصاً.

ولم تتوصل السلطات بعد إلى سبب الانفجار.

سيارات الإسعاف تنتظر خارج منجم الفحم الذي وق فيه الانفجار
Reuters
سيارات الإسعاف تنتظر خارج منجم الفحم الذي وقع فيه الانفجار
عامل إنقاذ يأخذ استراحة ويدخن سيجارة أمام كومة من الحطام. أماسرا، في مقاطعة بارتين، تركيا، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
Reuters
عامل إنقاذ يأخذ استراحة ويدخن سيجارة أمام كومة من الحطام
سيدة تتكئ على عامود وتبكي بينما تنتظر أي خبر عن أحد معارفها في المنجم
Reuters
سيدة تتكئ على عامود وتبكي بينما تنتظر أي خبر عن أحد معارفها في المنجم
أفراد من الطواقم الطبية ورجال الأمن يتجمعون خارج المنجم في أماسرا، في مقاطعة بارتين، تركيا، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
Reuters
أفراد من الطواقم الطبية ورجال الأمن يتجمعون في غرفة عمليات أمام المنجم
أحد عمال الإنقاذ يأخذ استراحة ووجهه مغطى بالفحم
Reuters
أحد عمال الإنقاذ يأخذ استراحة ووجهه مغطى بالفحم
أقارب وأصدقاء عمال المنجم ينتظرون خارجه بعد الانفجار في أماسرا، في مقاطعة بارتين، تركيا، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
Reuters
أقارب وأصدقاء عمال المنجم ينتظرون أي خبر عن أحبائهم خارجه
عامل في منجم الفحم يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام الموقع ويبدو التأثر على ملامح وجهه
Reuters
عامل في منجم الفحم يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام الموقع ويبكي
رجال الأمن يضعون سياجا المنطقة التي يتم العمل فيها بمنجم الفحم بعد وقوع انفجار داخله
Reuters
رجال الأمن يضعون سياجا المنطقة التي يتم العمل فيها بمنجم الفحم بعد وقوع انفجار داخله
عامل يقف مدهوشاً أمام المنجم
EPA
عامل يقف مندهشا أمام هول الكارثة