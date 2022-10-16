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Reuters

تسبب انفجار بمنجم للفحم في شمالي تركيا في مقتل أكثر من 40 شخصاً حتى الآن، وأدى إلى محاصرة آخرين داخل المنجم.

وأكدت السلطات أن 15 شخصاً لا يزالون محاصرين على عمق مئات الأمتار داخل المنجم، الواقع في منطقة أماسرا، على ساحل البحر الأسود.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوغة، إن فرق الإنقاذ نجحت في انتشال 11 شخصاً.

ولم تتوصل السلطات بعد إلى سبب الانفجار.

Reuters سيارات الإسعاف تنتظر خارج منجم الفحم الذي وقع فيه الانفجار

Reuters عامل إنقاذ يأخذ استراحة ويدخن سيجارة أمام كومة من الحطام

Reuters سيدة تتكئ على عامود وتبكي بينما تنتظر أي خبر عن أحد معارفها في المنجم

Reuters أفراد من الطواقم الطبية ورجال الأمن يتجمعون في غرفة عمليات أمام المنجم

Reuters أحد عمال الإنقاذ يأخذ استراحة ووجهه مغطى بالفحم

Reuters أقارب وأصدقاء عمال المنجم ينتظرون أي خبر عن أحبائهم خارجه

Reuters عامل في منجم الفحم يتحدث إلى وسائل الإعلام أمام الموقع ويبكي

Reuters رجال الأمن يضعون سياجا المنطقة التي يتم العمل فيها بمنجم الفحم بعد وقوع انفجار داخله