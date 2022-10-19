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إيلاف من لندن: اعتقلت الشرطة البريطانية 21 شخصًا من حركة "جست ستوب أويل Just Stop Oil" بعد إعاقتهم حركة المرور على الطريق السريع A4 في وسط لندن.



وتواصل حركة Just Stop Oil مطالبة الحكومة البريطانية "بوقف جميع تراخيص وموافقات النفط والغاز الجديد ووقف بناء أي منشأة جديدة مرتبطة بالوقود الأحفوري".

وتمركز أعضاء المجموعة عبر شارع طريق كرومويل الحساسة في قلب لندن، بالقرب من طريق المعارض، وبالقرب من التاريخ الطبيعي ومتاحف فيكتوريا وألبرت.

ويربط شارع كرومويل الرئيسي الذي يمر في منطقة كنسينغتون مناطق جاذبة مثل هامرسميث وويستمنستر.



وقالت حركة جست ستوب أويل إن أنصارها "عطلوا حركة المرور من خلال الجلوس على الطريق باللافتات" وأن البعض "لصقوا" أنفسهم على الطريق بينما قام آخرون بربط أنفسهم بالأقفال.

وقالت الشرطة إن 17 شخصا اعتقلوا في مكان الحادث وأربعة آخرين في مكان قريب. وأعيد فتح الطرق حوالي الساعة 10.15 صباحًا.

حادث دارتفورد



ويأتي حادث اليوم الأربعاء، بعد الانقطاع الذي حدث في معبر دارتفورد في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما تعلق اثنان من المتظاهرين بجسر الملكة إليزابيث الثانية على ارتفاع أكثر من 60 مترًا (200 قدم) فوق نهر التايمز. وتم إبعاد الرجلين المسؤولين عن الحادث واعتقلا يوم الثلاثاء.

وكان أنصار المجموعة ألقوا حساء الطماطم فوق عباد الشمس في فان جوخ الأسبوع الماضي.

وأصدرت Just Stop Oil بيانًا صادر عن واحدة من أعضاء الاحتجاج في شارع كرومويل، وهي شيلا شاتفورد ، وهي ممرضة سابقة تبلغ من العمر 67 عامًا من بريستول، قالت فيه: "نحن أمامنا وقت قصير للغاية بحيث يبدو أن العصيان المدني السلمي هو الخيار الوحيد".



واضافت: "من الصعب أن يتم السخرية والشتم من قبل الناس عندما أجلس على الطريق ولكني أعلم أنه يجب علي القيام بذلك، هذا الموقف ليس لي فقط، هذا لمن لا صوت لهم والأجيال القادمة".

