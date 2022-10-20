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إيلاف من القاهرة:فازت مملكة البحرين، الأربعاء، بمقعد في اتحاد الصحفيين العرب حيث فاز عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين أمين السر والعلاقات الدولية راشد نبيل الحمر، بمنصب الأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب، بـ 71 صوتاً من أصل 80 صوتا.

واجريت انتخابات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، التى تعقد على هامش المؤتمر العام الرابع عشر الذى يعقده الاتحاد فى مقره الدائم بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وينعقد المؤتمرالخاص باتحاد الصحفيين العرب العام كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـتي يبلغ عدد أعضاؤها 15، وتأسست الجنة التحضيري الخاصة بالإتحاد لأول مرة في العام 1964.