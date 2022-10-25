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برلين: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الثلاثاء المشاركين في مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا، إلى الالتزام بتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار.

وقال الرئيس الأوكراني خلال مداخلة عبر الفيديو في المؤتمر الدولي الذي يُعقد الثلاثاء في برلين، "في هذا المؤتمر بالذات نحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن المساعدة في تغطية عجز ميزانية العام المقبل لأوكرانيا" مضيفًا أن بالنسبة لبلاده "هذا مبلغ كبير للغاية، عجز قدره 38 مليار دولار".