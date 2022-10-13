قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ستراسبورغ (فرنسا): دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أمام برلمانيي مجلس أوروبا إلى محاكمة "كلّ معتدٍ وسفّاح"، مجدِّداً رغبته في تشكيل محكمة دولية ضدّ موسكو، وداعياً فرنسا وإيطاليا إلى تزويد أوكرانيا بالدفاعات الجوية.

وقال زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو خلال جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "يجب إعلان روسيا على أنها دولة معتدية، ويجب تقديم كل قاتل وسفّاح إلى العدالة بسبب الجرائم التي ارتُكبت خلال هذه الحرب".

وأضاف الرئيس الأوكراني "يجب إنشاء الآليات القانونية اللازمة للقيام بذلك (...) لديكم دور خاص لإنشاء محكمة خاصة لتقديم روسيا للعدالة وتطبيق مبادئ القانون الدولي".

وأكد أنّ "هناك حاجة لضمانات تكفل سلاماً طويل الأمد. رأينا كيف ترفض روسيا أيّ حوار وكيف تريد التحدّث بلغة الإرهاب. يجب الاعتراف بهذه الحقيقة على جميع المستويات القانونية والسياسية"، منتقدا في الوقت ذاته مجلس أوروبا لحفاظه على العلاقات مع روسيا بعدما ضمّت شبه جزيرة القرم في العام 2014.

كذلك، اكد أن "ذريعة" الحوار مع روسيا يجب ألا "تُخفي بعض جوانب هذه الحرب" وألا تكون بمثابة "تمويه" لـ"الحقيقة".

وقال زيلينسكي إنّ "مجلس أوروبا سيكون الرائد في المطالبة بالمحاسبة والتعويض عن الخسائر الفادحة التي جرى تكبّدها خلال هذه الحرب. أطلب منكم، كأوروبيين، دعم هذا المشروع"، داعياً إلى "جعل المعتدي يدفع الثمن العادل لعدوانه"، و"التمهيد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الحرب العدوانية".

وأكد الرئيس الأوكراني أنّ "عزل روسيا على المستوى الدبلوماسي مهم، إنّه الضغط الذي يجب أن يمارس عليهم: يجب أن نُظهر للشعب الروسي أنّ هذه الحرب ستكلّفه غالياً".

كذلك طالب فولوديمير زيلينسكي بالمزيد من الوسائل العسكرية للدفاع الجوي من أجل حماية "كل الأجواء الأوكرانية".

وقال "لدينا أجهزتنا الخاصة، لكن هذا لا يكفي، لأن بلدنا كبير جدا، ولدينا الكثير من المعدّات التي يجب حمايتها".

وأضاف "وسائلنا ليست كافية. ألمانيا أعطتنا أول نظام سيجري تسليمه قريباً، وأكدت الولايات المتحدة دعمها بأجهزة جديدة، لكنّنا نأمل الحصول على المزيد من فرنسا وإيطاليا في مجال الدفاع الجوي". وختم قائلاً "لدينا 10 في المئة فقط ممّا نحتاج إليه".