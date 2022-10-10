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كييف (أوكرانيا): بعد سماع دوي انفجارات شديدة في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الاثنين، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستهداف البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنتها اليوم، مشيرا إلى استخدام عشرات الصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "يريدون بث الذعر والفوضى، يريدون تدمير نظام الطاقة" مضيفا أن ضربات بواسطة "عشرات الصواريخ" وطائرات مسيرة إيرانية من نوع "شاهد" استهدفت جميع انحاء أوكرانيا ولا سيما كييف ومناطق خميلنيتسكي ولفيف ودنيبرو وفينيتسيا وزابوريجيا وسومي وخاركيف وجيتومير.