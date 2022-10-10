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كييف (أوكرانيا): أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الاثنين أن بلاده "لن تخيفها" الضربات الروسية الكثيفة التي طالت منشآت كبيرة للطاقة وأودت بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

وأكد زيلينسكي في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي "لا يمكن إخافة أوكرانيا بل ستزداد وحدة. لا يمكن لجم أوكرانيا" واعدا بمعارك "مؤلمة أكثر بعد" للقوات الروسية على الجبهة.