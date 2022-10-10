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واشنطن: تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين تزويد أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متطوّرة بعد الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف والعديد من المدن الأخرى، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّ بايدن تحدّث هاتفياً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و"تعهّد مواصلة تزويد أوكرانيا الدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي متطوّرة".